GUERRA IN UCRAINA/ E ricostruzione: quel bene comune che può “rinascere” dalla chiese

In Ucraina sono stati lesi i diritti dei privati o il bene comune? Detta così, la domanda sembra mal posta. Comunque una risposta potrebbe essere che è stato violato il diritto al bene comune, che è la somma dei diritti dei privati.

Tuttavia neppure questo convince. Certo, per chi viene da una cultura liberale potrebbe anche andare bene. Ma per chi viene da una cultura solidaristica, che sia di origine cristiana o socialista, il bene comune è qualcosa che, fatti salvi i diritti privati, riguarda ciò che abbiamo o possediamo in comune.

La sanità, ad esempio, è un servizio che deve essere rivolto a tutti i cittadini, ma costituisce un bene comune che tutti hanno il diritto/dovere di promuovere e rispettare.

Qualcun altro direbbe che il bene comune è lo Stato. Lo so che già in prima media mi hanno insegnato a tradurre dal latino l’espressione “res publica” come “Stato”, ma poi ho scoperto, cari professori, che questo non è esatto. Lo Stato è un’istituzione che deve favorire il bene comune. Ma questo lo fanno, liberamente, anche altri che non sono dipendenti dello Stato e che spesso lo Stato deve ringraziare per il loro contributo al bene comune.

Insomma, un bell’esempio di bene comune è il risultato migliore possibile che ottiene una squadra, dove ogni singolo è valorizzato per quello che è, in funzione di qualcosa che è di tutti. Se sei Mbappé, sei Mbappé, ma da solo non vinci e la vittoria sarà un bene comune.

In Ucraina, tanto per capirci, anche se si sta ancora distruggendo, qualcuno comincia a parlare della ricostruzione e si dovranno fare delle scelte per il bene comune. Scelte anche coraggiose che evitino il più possibile la lotta per quei diritti acquisiti durante la guerra che possono immediatamente far litigare chi potrà dire: io ho più meriti di te, quindi ho più diritti di te.

E poi, ricostruire prima le case o le fabbriche o le scuole? Dipende da quello che si intende essere il necessario bene comune. Per fortuna sembra che non ci saranno da ricostruire tante chiese, perché pare – tranne qualche caso – che siano state risparmiate.

Vuoi vedere che qualcuno, non solo per scaramanzia, non ha voluto cancellare questi ultimi segni del Bene Comune?

