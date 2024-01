Guerra Israele-Hamas, 100 giorni di combattimenti a Gaza/ Ultime notizie Mar Rosso: raid Usa su basi Houthi

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA DA 100 GIORNI IN CORSO TRA ISRAELE E HAMAS

Cento giorni di guerra tra Israele e Hamas: era il 7 ottobre 2023 quando gli attacchi terroristici del gruppo jihadista palestinese muoveva azioni criminali contro civili innocenti ebrei, devastando un concerto nel deserto vicino alla Striscia di Gaza, facendo stragi nei kibbutz e rapendo centinaia di civili israeliani. Da lì la risposta più dura della storia del Medio Oriente ha visto Israele muovere guerra contro Hamas con l’unico obiettivo di eliminare fisicamente l’organizzazione terroristica dalla Striscia vicino alla Cisgiordania. 23mila morti, un conflitto che si allarga ogni settimana di più coinvolgendo Libano, Siria, Iraq, West Bank ma soprattutto Iran e Yemen, con la minaccia di missili Houthi contro le navi internazionali nel Mar Rosso (che hanno provocato da due giorni fitti raid e missili dalla colazione Usa-Uk).

100 giorni in cui la pace sembra lontanissima e con la tenuta occidentale a fianco di Israele che si incrina dall’ONU fino a parte dell’Unione Europea, con i gli stessi Stati Uniti che chiedono a Tel Aviv di cambiare strategia di guerra evitando le morti “collaterali” dei civili palestinesi innocenti a Gaza. Intervistato da “Avvenire” il portavoce dell’esercito israeliano (IDF) David Baruch (che opera nella brigata del generale Daniel Hagari) spiega come fosse inevitabile la pressione delle truppe di terra nel nord della Striscia per creare le condizioni della “seconda parte” di offensiva anti-Hamas: «si sono create le basi per azioni e fasi più precise ora. Non volevamo la guerra, non l’abbiamo cercata e ci è stata dichiarata, ora dobbiamo combatterla». A domanda diretta sul perché così tanti morti generati nei palestinesi, il portavoce di IDF ammette: «spiegare 23mila morti? Per noi è difficile spiegarne anche 23. Il problema è l’utilizzo che fanno dei civili». L’accusa contro Hamas è quella di porre covi e nascondigli nei tunnel sotto edifici e quartieri popolari residenziali nella Striscia: «c’era una infrastruttura che ha messo a rischio il nostro Paese e andava distrutta. La proporzionalità è in rapporto alla minaccia», conclude Baruch.

I combattimenti intanto non si fermano neanche oggi, domenica 14 gennaio 2024, a 100 giorni esatti dall’inizio della guerra Israele-Hamas: mentre lo Stato Ebraico si difende alla Corte Internazionale dell’Aja dall’accusa di “genocidio a Gaza” – il Premier Netanyahu oggi ribadito come «Nessuno ci fermerà, né L’Aja né l’Asse del male» – proseguono i raid sull’area a sud della Striscia, con l’obiettivo di controllare l’intero cordone al confine con l’Egitto e il valico di Rafah. Mentre continuano gli scontri al confine col Libano dove è in corso il “secondo fronte” della guerra, quello contro Hezbollah, il Mossad sembra aver raggiunto un’intesa col Qatar: «gli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza da oltre tre mesi potranno ricevere le medicine», e in cambio si tenterà di far entrare più aiuti per la popolazione palestinese in fuga dalla guerra e assiepata al confine con l’Egitto.

La guerra invece è sempre più pericolosa e totale nel Mar Rosso, con i ribelli filo-Iran degli Houthi che non intendono frenare gli attacchi contro le navi internazionali di Paesi che non condannano fermamente l’offensiva di Israele contro Hamas: «Nessun danno significativo, continueremo a impedire il traffico delle navi dei Paesi amici di Israele», sostengono dal quartier generale in Yemen gli Houthi nel mirino della coalizione angloamericana. Ancora stanotte nuovi raid sono stati lanciati nel Paese filo-iraniano per colpire obiettivo del gruppo militare sciita che mette a rischio petrolio e scambi commerciali di mezzo mondo attraverso il Mar Rosso. Gli attacchi sono stati stati di portata molto più ridotta rispetto al blitz del 12 gennaio ma resta l’impegno di Usa e Gran Bretagna di portare attacchi fino a quando l’offensiva dallo Yemen non avrà fine. «Coloro che cercano di normalizzare le relazioni con il regime sionista dovrebbero sapere che ciò non crea sicurezza né per i Paesi della regione, né per Israele», fa sapere il Presidente dell’Iran Ebrahim Raisi lanciando ulteriori minacce agli Stati Uniti e dichiarando la questione palestinese «la più importante del mondo islamico. Hanno trasformato la guerra con le pietre in una guerra con missili e droni».











