Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Bombe su Gaza. Palestinesi: Italia parte dell’aggressione contro di noi

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA A GAZA: NOTTE DI BOMBE SULLA STRISCIA. ISRAELE: “ENTRIAMO NELLA TERZA FASE”

È stata un’ennesima notte di bombe sulla Striscia di Gaza, con annessi anche razzi lanciati verso le città israeliane e quasi tutti intercettati dal sistema “Iron Dome”: la guerra tra Israele e Hamas spaventa sempre di più sia per la conta dei morti che supera ormai le 10mila vittime, sia per la mancanza di una minima base di accordo per una tregua a breve. Nel nuovo discorso alla nazione tenuto lunedì sera dal Premier Bibi Netanyahu, lo Stato ebraico smentisce l’ipotesi di un cessate il fuoco nei prossimi giorni: «Non c’è tempo per la pace ora è tempo di guerra. Non ci sarà nessun cessate il fuoco, gli ostaggi devono essere liberati senza condizioni. Dimettermi? L’unica cosa che voglio è che si dimetta Hamas, li costringeremo a dimettersi e a rinunciare ai loro obiettivi», ha detto il capo del Governo di unità nazionale convocato dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre.

«Siamo entrati nella terza fase della guerra, l’esercito avanza a Gaza in maniera misurata ma molto potente», ha poi detto ancora Netanyahu prima di lanciare una nuova offensiva mirata via terra (con la strategia dei tank che entrano nella Striscia, colpiscono e tornano indietro) e via cielo con i bombardamenti contro le postazioni di Hamas. «Capisco le preoccupazioni dei familiari degli ostaggi, ma la valutazione comune è che un’operazione di terra può creare la possibilità di liberare gli ostaggi», ha concluso il Premier in conferenza stampa ribadendo come l’operazione di terra stia ancora aumentando per creare più pressione. Secondo la visione di Netanyahu, «c’è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra. Israele è pronto a combattere. Non abbiamo voluto noi questa guerra ma la porteremo a termine fino alla vittoria».

NUOVO SCONTRO ALL’ONU SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE. HAMAS ACCUSA L’ITALIA

La guerra tra Israele e Hamas si combatte sul campo, tra milizie e militari ma si allarga anche sul fronte diplomatico, con i tentativi di mediazione portati avanti ad oggi solo dal Vaticano, unico a non avere secondi fini geopolitici se non la salvaguardia di tutte le vittime civili coinvolte, sia israeliane che palestinesi. All’ONU Israele definisce Hamas come i «nuovi nazisti», con l’ambasciatore israeliano Gilad Erdan e il resto della delegazione che hanno poi indossato sul petto la stella gialla a sei punte con la scritta “Never again” durante la riunione del Consiglio di sicurezza Onu: «I terroristi di Hamas sono i nazisti dei giorni moderni. L’unica soluzione che Hamas vuole è la soluzione finale, l’eliminazione degli ebrei». E aggiunge subito dopo creando la spaccatura nel Consiglio di Sicurezza, «Come per la salita al potere del nazismo, il mondo tace».

Una spaccatura a livello internazionale che la guerra Israele-Hamas continua a “fomentare”, con lo stesso Occidente diviso sullo schierarsi completamente con Tel Aviv: questa mattina durante il programma “Agorà” su Rai3 l’ex ministro della Sanità di Hamas, nonché attuale capo del Consiglio per le relazioni internazionali dell’organizzazione a Gaza, Basem Naim ha attaccato la posizione dell’Italia in merito alla guerra in corso. «Il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. E’ un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti dell’aggressione contro il nostro popolo», ha detto il membro di Hamas sottolineando più volte che Israele oggi non agisce da solo, «ma per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche dell’Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo. Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro il nostro popolo». Da ultimo, le Forze di difesa israeliane stamane hanno aggiornato il numero degli ostaggi dopo l’inizio della guerra contro Hamas: sono al momento 240 le persone rapite e tenute in condizioni disastrose dal movimento estremista palestinese.











