Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ “Carri armati verso Gaza”. Mistero su raid in Siria contro base Iran

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA A GAZA: “CARRI ARMATI ISRAELE NELLA STRISCIA CONTRO HAMAS”

Dalla Cisgiordania al Libano, passando per il fulcro che è sempre la Striscia di Gaza: la guerra Israele-Hamas continua purtroppo ad aumentare la tensione in Medio Oriente, tra vittime e situazione umanitaria (ostaggi israeliani e civili palestinesi) al limite della catastrofe. Stamane fonti locali hanno riportato del movimento in avanzata verso Gaza City dei carri armati con l’esercito israeliano: l’offensiva via terra cominciata venerdì scorso prosegue con i raid mirati di Tel Aviv e un aumento significativo (ma graduale) delle truppe nella Striscia.

Poche ore dopo infatti gli stessi tank che in mattinata avevano raggiunto l’arteria centrale di Gaza, la Sallah-a-din, si sono ritirati e hanno fatto ritorno fuori dalla Striscia: la strategia è ormai consueta, ogni giorno il “tira e molla” delle truppe aumenta la pressione sull’area ma non concede (per il momento) l’escalation su larga scala della guerra Israele-Hamas, anche per timore degli alleati di scatenare un conflitto mondiale su larga scala. «Abbiamo esteso la nostra attività all’interno della Striscia, aumentando le forze coinvolte», spiega il portavoce dell’esercito Daniel Hagari ha commentato le notizie di fonte palestinese sulla presenza di tank e soldati a ridosso di Gaza City, «Non dirò comunque dove sono situate le nostre forze perché la loro sicurezza è prioritaria». Nel frattempo continuano le azioni anti-ebraiche sia al confine col Libano, sia a Gerusalemme dove un poliziotto è stato ferito vicino alla stazione di ferrovia leggera di Shivtey Israel. Di contro, negli scontri in Cisgiordania tra i coloni israeliani e gli arabi hanno visto stamattina un morto palestinese vicino ad Hebron, aumentando ancora di più la tensione nell’area tutt’altro che tranquilla.

COLLOQUIO IRAN-VATICANO PER SCONGIURARE GUERRA TOTALE IN MEDIO ORIENTE

Nel tentativo di continuare ad offrire un ruolo importante per una mediazione alla guerra Israele-Hamas, il Vaticano ha sentito stamane in colloquio telefonico il responsabile della diplomazia dell’Iran: «Questa mattina si è svolta una conversazione telefonica tra S.E. Mons. Paul R. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, e S.E. Hossein Amir-Abdollahian, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, richiesta da quest’ultimo», si legge nella nota della Sala Stampa vaticana. Per il direttore Matteo Bruni, nella conversazione «S.E. Mons. Gallagher ha espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina, ribadendo l’assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto e di addivenire alla soluzione dei due Stati per una pace stabile e duratura nel Medio Oriente».

Al momento però gli scontri e i raid continuano senza sosta e la guerra Israele-Hamas sembra sempre più infiammare il Medio Oriente senza una tregua visibile all’orizzonte: secondo il portavoce militare israeliano, durante la notte «sono state uccise dozzine di terroristi che si erano barricati in edifici e tunnel tentando di attaccare i soldati. In uno scontro – ha aggiunto – un velivolo, indirizzato dalle truppe di terra ha colpito un luogo di addestramento all’interno di un palazzo con oltre 20 terroristi di Hamas». È mistero invece su quanto successo nelle scorse ore in Siria: una base militare dei Pasdaran iraniani è stata colpita nella notte nell’area orientale al confine con l’Iraq. Responsabili dell’attacco aereo dei non meglio identificati jet militari giunti sul luogo all’improvviso: lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il raid ha preso di mira la base della 47/a Brigata dei Guardiani della Rivoluzione (Pasdaran) iraniani di stanza ad Abukamal, al confine tra Siria e Iraq.











