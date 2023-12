Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Raid su campo profughi a Gaza. Egitto: “tregua possibile ma…”

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA NELLA STRISCIA DI GAZA: RAID ISRAELE CONTRO HAMAS, ALMENO 25 MORTI

Mentre la diplomazia continua a operare per cercare di bloccare la guerra Israele-Hamas, la battaglia sul campo nella Striscia di Gaza non si ferma un minuto: stamane Al Jazeera informa del raid notturno operato dall’esercito Idf nei pressi del campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di Gaza (a nord-est della città di Deir al Balah). Almeno un’altra casa è rimasta distrutta nel bombardamento e le prime informazioni diffuse dalle autorità di Hamas parlano di almeno 25 morti palestinesi.

Sempre secondo fonti palestinesi citate da “Haaretz”, un attacco israeliano con artiglieria avrebbe colpito il reparto maternità e pediatria dell’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza: la guerra Israele-Hamas prosegue l’indomani del ritrovamento di un maxi-tunnel da 4 km sotterranei dove i miliziani si nascondevano e dove raccoglievano armi e munizioni. Negli scontri invece in superficie sono rimasti uccisi nei combattimenti di queste ore a Gaza altri 4 soldati Idf, col computo generale che sale a 126 militari morti. Di contro, Ashraf al-Qudra, il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, aggiorna le cifre della guerra parlando di almeno 19mila morti palestinesi di cui 90 nell’ultimo raid lanciato ieri dall’esercito israeliano contro il campo di Jabalia, nel nord della Striscia.

ISRAELE-HAMAS-QATAR-EGITTO: COME VANNO LE TRATTATIVE PER UNA NUOVA POSSIBILE TREGUA

Con tutte queste premesse pare ancora piuttosto difficile ipotizzare una nuova tregua, quantomeno imminente: eppure dopo la morte di altri ostaggi (uccisi da fuoco amico nella giornata di sabato) e dopo altri errori strategici ammessi solo in parte da Israele, la guerra contro Hamas sta mettendo comunque in difficoltà anche il governo Netanyahu tanto da mandare in missione il capo del Mossad per provare a riannodare i fili di una difficile trattativa verso il cessate il fuoco.

Dopo il vertice di Oslo tra i servizi segreti israeliani e il premier del Qatar, fonti della sicurezza dell’Egitto sostengono che in questi ultimi giorni «sia Israele sia Hamas sono aperti ad un nuovo cessate il fuoco ma permane disaccordo sui dettagli». Dai leader del G7 nei giorni scorsi è arrivata da più parti la richiesta a Israele di far di tutto per preservare i civili palestinesi, rimanendo però uniti e compatti nella lotta contro Hamas all’interno della Striscia di Gaza: il gabinetto di guerra a Tel Aviv per ora esclude ipotesi di controllo palestinese anche dopo la fine della guerra ma da Washington l’amministrazione Biden continua il pressing per avviare un percorso che possa portare negli anni alla formazione di due Stati distinti in Palestina. Per il momento dall’ONU però continuano a giungere voci di condanna contro le azioni israeliane, molto più che sull’operato di Hamas: «Il governo israeliano sta usando la fame dei civili come metodo di guerra nella Striscia di Gaza occupata, il che è un crimine di guerra», denuncia l’ong “Human Rights Watch” in un rapporto diffuso a Gerusalemme, «Le forze israeliane stanno deliberatamente bloccando la fornitura di acqua, cibo e carburante, impedendo volontariamente l’assistenza umanitaria, radendo al suolo aree agricole e privando la popolazione civile di beni indispensabili alla sua sopravvivenza». È previsto in serata un nuovo Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dove si torna a votare sulla risoluzione presentata dagli Emirati Arabi per una «cessazione urgente e duratura delle ostilità in Medio Oriente»; si vota a 10 giorni dal precedente veto Usa e l’impressione è che si vada verso il medesimo esito.

