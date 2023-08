Guerra, Russia avanza nel Lugansk/ “Potrebbe diventare un grosso problema per l’Ucraina”

Riflettori accesi sulla controffensiva dell’Ucraina, ma attenzione alle mosse della Russia. Come riportato da The Hill, Mosca ha lanciato una nuova offensiva nella regione orientale del Lugansk, che secondo gli analisti mira a minare l’operazione di Kiev. Le truppe del Cremlino stanno facendo rapidi progressi: le forze ucraine hanno ordinato l’evacuazione nella città di Kupyansk.

L’avanzata russa nel Lugansk potrebbe fare pressione sull’Ucraina nel mezzo della controffensiva. Mark Cancian, consigliere senior presso il Center for Strategic and International Studies, era scettico sull’avanzata russa, ma in caso di esito positivo potrebbe essere un duro colpo per l’Ucraina in un momento pericoloso: “La situazione va tenuta d’occhio. Se i russi fanno dei progressi, potrebbe diventare un grosso problema. Sarebbe devastante per la narrativa ucraina sulla controffensiva”.

Guerra, Russia avanza nel Lugansk

Il rischio è quello di bloccare la controffensiva ucraina, un fallimento duro da digerire e piuttosto scoraggiante per i partner occidentali. L’offensiva invernale di Mosca è culminata alla fine di marzo e da allora le forze russe si sono concentrate sulla difesa contro la controffensiva dell’Ucraina. Ma la Russia non ha mai interrotto completamente le sue operazioni offensive, continuando una serie costante di attacchi limitati attraverso il fronte di 600 miglia nell’Ucraina orientale. L’avanzata nel Lugansk ha subito un’accelerata a metà luglio, con combattimenti nei campi rurali, simili alla regione meridionale di Zaporizhzhia ma in aree meno popolate. La Russia ha ottenuto vittorie rapide verso Kupyansk: ora le truppe di Putin si sono spostate a nord-est della città e sono state ordinate dozzine di evacuazioni. I funzionari ucraini hanno confermato che gli attacchi si stanno intensificando vicino a Kupyansk e che si stanno muovendo per difendersi da essi. Il viceministro della Difesa Hanna Maliar ha descritto gli attacchi “intensi”, ma ha precisato che le difese stavano tenendo.

