Guerra Turchia-Siria: ucciso primo militare di Ankara/ 227 vittime fra i curdi

E’ stato ucciso il primo soldato dell’esercito della Turchia, durante l’offensiva in Siria iniziata due giorni fa. Ad annunciarlo è stato il ministero della difesa di Ankara, specificano che altri tre militari sono rimasti coinvolti. Le forze curdo-siriane avevano specificato che i militari nemici uccisi erano cinque, ma tale indiscrezione per il momento non trova conferma. Secondo quanto riferito dalla Difesa, il militare sarebbe morto durante gli scontri con i “terroristi” delle Ypg, le unità di protezione del popolo: “Il nostro fratello d’armi – si legge sull’annuncio ufficiale – è caduto da martire il 10 ottobre in uno scontro contro i terroristi delle Ypg nella zona dell’operazione ‘Fonte di Pace'”. Per quanto riguarda i miliziani curdi morti dall’inizio del conflitto nel nord della Siria, il numero sarebbe invece pari a 227, in base a quanto riferito dallo stesso ministero turco. Al momento, come fa sapere l’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, l’esercito di Erdogan sta proseguendo attorno alle località di Tall Abyad e Ras al Ayn, e undici località minori sono già state conquistate dalle forze turche.

GUERRA TURCHIA-SIRIA: UCCISO PRIMO MILITARE TURCO

L’offensiva turca è stata ovviamente criticata dalle forze politiche mondiali, a cominciare dall’Unione Europea, con la viceministra per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin, che ha spiegato che “la settimana prossima – le sue parole a France Inter – se ne discuterà al Consiglio europeo”. Negli Stati Uniti, invece, si lavora per imporre delle sanzioni ai turchi, e più di 20 parlamentari del partito repubblicano hanno dato il proprio sostegno alla proposta della deputata Liz Cheney, per punire appunto l’offensiva di Ankara: “Non si può rimanere impotenti di fronte a una situazione scioccante per i civili, per le forze siriane per 5 anni al fianco della coalizione anti-Isis”. Sulla vicenda è intervenuta anche la Tunisia che ha invitato Erdogan ad interrompere immediatamente le operazioni militari “per prevenire ulteriori spargimenti di sangue e proteggere la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale della Siria”.

