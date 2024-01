Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Bombardamenti russi su Kiev: 5 morti e decine di feriti

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE, PROSEGUONO BOMBARDAMENTI SU KIEV E KHARKIV: DECINE DI FERITI E MORTI

Guerra Ucraina-Russia, ancora bombardamenti con droni dalla Russia sulle città di Kiev e Kharkiv, almeno quattro missili che avrebbero provocato, secondo quanto dichiarato dalle autorità ucraine, la morte di cinque persone e decine di feriti. Attacco confermato anche dalla giornalista della BBC Sarah Rainsford, inviata a Kiev che ha affermato che gli attacchi aerei di questa mattina sono stati tra i più violenti dall’ultimo 2 gennaio.

Da Mosca hanno fatto sapere, che non si tratta di una rappresaglia compiuta in risposta all’attacco ucraino in territorio russo, che domenica scorsa aveva provocato 27 vittime, e che i missili non erano diretti su obiettivi civili. Come ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alle agenzie di stampa. Da Kiev è arrivato anche l’ultimo bilancio dei soldati russi caduti durante le operazioni di guerra, un totale di 377.820 militari morti ai quali si sono aggiunti altri 960, uccisi solo nelle ultime 24 ore. E arrivano anche le notizie in merito all’abbattimento di missili russi, solo questa mattina, secondo fonti ucraine, 21 su 41 tra tutti quelli lanciati questa mattina.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LAVROV: “ELEZIONE DI TRUMP NON CAMBIERÀ ANDAMENTO DELLA GUERRA”

Guerra Ucraina-Russia, la Nato ha annunciato l’acquisto di materiali di difesa per un totale di 1,2 miliardi spesi in munizioni. Un nuovo protocollo firmato questa mattina tra il segretario generale Jens Stoltenberg, e il direttore generale della Support and Procurement Agency, Stacy Cummings, che prevede la produzione di nuovi materiali di artiglieria, in particolare di proiettili da 155 millimetri. Proseguono anche le dichiarazioni in risposta alle affermazioni di Donald Trump, che aveva detto di essere capace di fermare la guerra in sole 24 ore in caso di prossima elezione alla Casa Bianca. Il ministro degli esteri di Mosca, Serghei Lavrov, intervistato dalla Cbs, ha affermato che l’elezione di Trump non cambierebbe l’andamento del conflitto e soprattutto non modificherebbe la politica aggressiva degli Usa nei confronti della Russia.

Questa mattina inoltre è arrivato anche l’appello dell’Onu con la richiesta di fermare gli attacchi contro i civili. Una condanna ai bombardamenti russi avvenuti nelle ultime ore che sono stati definiti dal coordinatore umanitario per l’Ucraina Denise Brown: “Brutali ed indiscriminati”. L’ufficiale ha anche aggiornato la situazione attuale nelle città colpite, affermando che attualmente potrebbe aggravarsi il bilancio delle vittime perchè si starebbe scavando tra le macerie degli edifici colpiti in cerca di persone rimaste intrappolate.











