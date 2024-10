Chi ha inventato la radio? Potrà sembrare la domanda più stupida del mondo, soprattutto in un’epoca dove risposte a temi simili sono iper-reperibili sul web. Eppure, se eravate pronti a rispondere Guglielmo Marconi o Nikola Tesla siete nel torto in entrambi i casi. Parliamo di uno ‘scontro’ intramontabile; paternità dell’invenzione della radio. Due pilastri, due geni; da un lato l’eclettismo da inventore, dall’altro l’intuito di un fisico ed ingegnere. A distanza di anni, scoprire chi ha inventato la radio tra Guglielmo Marconi e Nikola Tesla sembra ancora piuttosto complesso.

Al fine di provare a capire chi ha inventato la radio tra Guglielmo Marconi e Nika Tesla è necessario passare in rassegna gli eventi ai tempi dell’invenzione e le ultime diatribe che non hanno fatto altro che rendere ancora più misteriosa la paternità dello strumento. Partiamo dal 2 giugno 1896: Marconi brevetta il primo prototipo di radio ed è riconosciuto, nel sapere comune, appunto come suo inventore. Non molti sanno però che sono in molti ancora oggi a sostenere che la paternità sarebbe da attribuire invece a Nikola Tesla che, ai tempi del primo brevetto, aveva già realizzato un dispositivo ancora più potente.

Chi ha inventato la radio, dibattito ancora aperto: chi è il ‘papà’ tra Guglielmo Marconi e Nikola Tesla?

Sia Guglielmo Marconi che Nikola Tesla erano impegnati nella realizzazione di una nuova tecnologia nel settore della telegrafia senza fili. Ma quindi. chi ha inventato la radio? Come racconta Focus Junior, il fisico già ai tempi ammise come il collega italiano stesse per rubargli l’idea tanto da confessare ad un collega: “Anche se sta usando i miei brevetti, lasciatelo continuare, Marconi è un bravo ragazzo…”. Emblematica la decisione della Corte Suprema Americana risalente al 1943: “Il brevetto di Guglielmo Marconi è una copia del lavoro di Nikola Tesla”. Una retromarcia rispetto a quanto affermato 32 anni prima dalla corte maggiore del Regno Unito che invece confermava Guglielmo Marconi come inventore della radio.

Ancora oggi, dopo oltre un secolo, la domanda alimenta un dibattito incredibile: chi ha inventato la radio? Dopo la Nikola Tesla Exhibition dello scorso 2019 il dubbio è ancora più difficile da dirimere. “Tesla è stato un genio derubato e dimenticato dai libri di storia, è stato truffato da numerosi personaggi tra cui Edison e Marconi”. Queste le parole di Mauro Rigoni – come racconta Focus Junior – amministratore unico della Venice Exhibition. Insomma forse non sapremo mai chi davvero, tra Guglielmo Marconi e Nikola Tesla, ha inventato la radio.