Marconi l’uomo che ha connesso il mondo Rai 1/ Anticipazioni ultima puntata: Guglielmo salva Isabella Gordon?

Sale l’attesa per l’ultima puntata di Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo fiction di Rai1 incentrata sugli ultimi mesi di vita del grande inventore italiano che, attraverso un’intervista alla giornalista Isabella Gordon (Ludovica Martino) ripercorre le sue straordinarie scoperte sin da quando Guglielmo Marconi, ancora adolescente, preferiva passare le sue giornate in soffitta a studiare e sperimentare. È così che nel corso degli anni ha inventato il telegrafo senza fili, rivoluzionato le teorie sulle onde elettromagnetiche fino allo studio delle microonde poco prima della morte.

Trama Marconi l’uomo che ha connesso il mondo: cosa succede nella puntata di oggi?

La fiction di Rai1 è si colloca temporalmente nel 1937, momento storico nel quale l’inventore dopo aver vinto il Premio Nobel per la Fisica nel 1909 è senatore a vita. Riceve contribuiti statali per le sue ricerche e questo lo obbliga ad avere rapporti con il duce Benito Mussolini, rapporti che però si inclinano sempre di più quando il Duce vorrebbe costruire un’arma bellica ma ottiene il fermo rifiuto di Marconi. Dalle anticipazioni sulla puntata finale di Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo si scopre che lo scienziato avrà delle dure discussioni con Isabella Gordon, inizierà a non fidarsi della donna fino ad interrompere le registrazioni dell’intervista.

Scendendo più nel dettaglio, le anticipazioni su Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo del 21 maggio 2024 svelano che l’inventore sarà turbato dalle vicende politiche del suo Paese. Non solo è sempre più sotto pressione dal Fascismo per la costruzione di un’arma di distruzione ma inizia anche a vederne il vero volto assassino e criminale. Si apre la strada alle leggi raziali in Italia e Marconi cercherà di fare di tutto per proteggere un altro illustre personaggio della nostra storia, l’amico e collega Enrico Fermi, la cui moglie Laura Capon è ebrea, e per questo cercherà insistentemente di parlare con il Duce.

Nel frattempo Isabella fa un’amara scoperta, tornando a casa trova la sua casa svaligiata, a chi sta dando fastidio? Guglielmo, inoltre, inizia a nutrire sempre più dubbi nei suoi confronti, tra i due non mancheranno liti e discussioni ed interromperà varie volte l’intervista fino al momento in cui scoprirà tutta la verità: la giornalista è una spia al servizio dell’OVRA, sentendosi preso in giro diventa una furia contro la giovane. Quest’ultima, però, a causa della sua alleanza con i servizi segreti americani sarà braccata dall’OVRA. Per Isabella la situazione si metterà male e l’unico che può salvarla è Marconi, lo farà?

A completare le anticipazioni su Marconi-L’uomo che ha connesso il mondo ci sono anche le vicende personali del grande scienziato. L’importanza che per lui ha la sua famiglia, la moglie Maria Cristina (interpretata da Cecilia Bertozzi) e l’adorata figlia della coppia Elettra (con il volto di Carolina Michelangeli), mentre a preoccupare saranno le sue condizioni di salute, i suoi problemi cardiaci si faranno sempre più gravi e desteranno preoccupazione.

