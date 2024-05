Lisa Sergio, chi è la vera Isabella Gordon fiction Marconi/ Lo scienziato la fece fuggire negli U.S.A

Chi è Lisa Sergio, la giornalista la cui storia ha ispirato il personaggio di Isabella Gordon della fiction di Rai1 Marconi: l’uomo che ha connesso il mondo? Dopo i titolo di coda in molti hanno letto che appunto il personaggio interpretato da Ludovica Martino e centrale nella trama del film è stata ispirato da una storia vera, come anche altri personaggi del film. Nata nel 1905 Lisa Sergio ha iniziato la sua carriera nel giornalismo nel 1922 ed è stata una delle prime radio giornaliste donne in Italia.

Marconi l'uomo che ha connesso il mondo, Rai1/ Anticipazioni ultima puntata: Guglielmo salva Isabella

Figlia di un italiano e della statunitense Margherita Fitzgerald, Lisa era bilingue e parlava perfettamente sia l’italiano che l’inglese e per questo durante il periodo del fascismo ha tradotto e letto in inglese i discorsi di Benito Mussolini. Con il tempo, però, divvenne un convinta antifascista e per questo fu costretta ad abbandonare l’Italia, per farlo trovò aiuto in Guglielmo Marconi, amico di famiglia che la fece imbarcare clandestinamente su una nave. Negli Stati Uniti D’America ha proseguito brilantemente la sua carriera giornalistica.

Guglielmo Marconi era fascista? Rapporti con il Duce Benito Mussolini/ Lo storico: "Non era un uomo di pace"

Lisa Sergio, la vera Isabella Gordon che Guglielmo Marconi aiutò a fuggire in America

In una recente intervista concessa a SuperGuidaTv, Ludovica Martino ha definito così il suo personaggio che si ispira alla vera storia di Lisa Sergio: “Io interpretato Isabella Gordon che è una giornalista. Per questo personaggio si sono ispirati a Lisa Sergio, l’ultima ad aver realizzato un’intervista a Marconi nel suo ultimo anno di vita. Isabella ha una sfrontatezza irriverente perché fa credere a Marconi di fargli un’intervista che metta in risalto la sua genialità ma invece aveva fatto un accordo con il Ministro Bottai e Mussolini per indagare sul suo conto e sul raggio della morte”











© RIPRODUZIONE RISERVATA