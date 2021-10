Guido Crosetto abbandona Piazza Pulita/ “Che ci faccio qui? È plotone di esecuzione”

Guido Crosetto abbandona in diretta gli studi di Piazza Pulita, programma in onda su La 7 in cui era ospite. Il fondatore di Fratelli d’Italia, che ha detto addio alla politica tre anni fa, non ha voluto commentare insieme agli altri presenti i servizi dedicato alla video-inchiesta, denominata Lobby Nera, realizzata da Fanpage in merito alle vicende legate alla campagna elettorale delle comunali di Milano e alla condotta di esponenti del centrodestra. Le prime due puntate sono state trasmesse proprio dal format condotto da Corrado Formigli.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Ravenna: bimba di 8 anni violentata, arrestato 34enne

La gestione del tema da parte di Piazza Pulita, tuttavia, non è stato gradito a Guido Crosetto, il quale dopo essere stato interpellato ha deciso di dileguarsi. “Ho ascoltato da un’ora la trasmissione e mi sono chiesto cosa ci faccio qua. Ho una grande stima del giornalismo e della politica. La democrazia si fonda sul confronto, non sui plotoni di esecuzione. Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado”. Così si è alzato ed ha lasciato lo studio, nonostante i tentativi di chiarimento del conduttore Corrado Formigli. “Mi dispiace, non mi pare sia accaduto nulla di grave. Abbiamo invitato Giorgia Meloni fino all’ultimo momento”, ha sottolineato.

Vasco Rossi: "Meloni e Salvini usano toni di odio"/ "No vax? Io credo nella scienza"

Guido Crosetto abbandona Piazza Pulita, poi le scuse

Guido Crosetto abbandona lo studio di Piazza Pulita nel corso della diretta, ma poco dopo arrivato le scuse. Il fondatore di Fratelli d’Italia si è detto dispiaciuto per quanto accaduto su Twitter. “Non dividetevi, come al solito, tra squadre di tifosi per commentare il mio gesto. Non ha nulla di politico. È altro. Riguarda il modo di fare le cose. Anche di contrapporsi. Mi è costato molto farlo e ho deciso 5 minuti prima di alzarmi. Mi scuso con Piazza Pulita”, ha scritto.

Intanto, il web, tuttavia, si è già scatenato nel commentare, con messaggi anche ironici, l’uscita di scena di Guido Crosetto a La 7.

Lamorgese: "Castellino non arrestato per rischi sicurezza"/ Meloni: "Allora sapeva!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA