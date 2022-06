Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo/ “Ecco come mi ha conquistata…”

Guido Maria Brera, il marito di Caterina Balivo: primo incontro grazie a Lamberto Sposini

Guido Maria Brera è il marito della celebre conduttrice televisiva Caterina Balivo, che rivedremo in tv da questa sera con un nuovo programma: “Chi vuole sposare mia mamma?”. In una bella intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la dolce metà di Guido Maria Brera ha raccontato le sue sensazioni della vigilia, focalizzandosi soprattutto sulla persona che l’ha sempre sostenuta: il marito, appunto.

“Ci siamo conosciuti grazie ad amiche comuni, ma non essendoci scambiati i numeri di telefono ci siamo persi. Lui conosceva Lamberto Sposini a cui ha chiesto il contatto e che mi ha consegnato una lettera”, ha raccontato la showgirl in merito alla sua storia d’amore con Guido Maria Brera. “Mi aveva fatto avere il libro I Diavoli accompagnato da una lettera molto bella”, rivela Caterina Balivo, che si emoziona ripensando ai suoi trascorsi col compagno.

Caterina Balivo: “Più matura grazie a mio marito Guido”

I due stanno insieme da parecchio tempo, si sono sposati nel 2014 e hanno messo al mondo due figli, Guido Alberto, 10 anni, e Cora, 4 anni. Come ogni rapporto, anche il loro ha vissuto momenti difficili, ma Caterina e Guido non si sono mai lasciati sopraffare dalle difficoltà, ben evidenti fin dal principio. “Stiamo insieme da 13 anni. Sicuramente ha giocato molto l’età. Con lui sono diventata adulta e, per fortuna, sono cambiata. Prima andavo tutte le sere ai concerti, ora ne vedo uno ogni tanto. È una questione di maturità, data dalla responsabilità delle cose che devi fare il giorno dopo, con il senso del dovere che diventa preponderante. Il passare del tempo ti arricchisce in ogni circostanza”, ha sottolineato convinta la conduttrice.

