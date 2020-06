Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo/ Ecco perché se n’è andato di casa

Pubblicità

Guido Maria Brera è stato costretto a lasciare il tetto coniugale allo scoppio della pandemia. Non conosciamo tutti i particolari di questa decisione del marito di Caterina Balivo, ma sappiamo che è legato alla sua ipocondria. “Sappi che è andato via di casa dal 4 maggio, da quando ho ricominciato a lavorare per stare in sicurezza”, ha detto la conduttrice a L’Intervista poco tempo fa. Marito e moglie infatti hanno scelto di vivere in case separate per qualche periodo, in via precauzionale. La Balivo infatti è stata fra le prime a tornare in tv e insieme a Brera hanno deciso di mantenere alta la soglia d’attenzione contro il virus. Una decisione presa all’alba della Fase 2 tra l’altro, ma iniziata già a pandemia appena scoppiata. In quell’occasione, la Balivo e Brera avevano deciso di dormire in due letti distinti e separati. Ora che la Balivo ha appeso al chiodo il timone di Vieni da me, è possibile che la coppia ritornerà di nuovo sotto lo stesso tetto. Magari dopo un periodo di quarantena forzata in casa.

Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo: il successo di Diavoli

Guido Maria Brera, il marito di Caterina Balivo, ha sfornato un altro successo con Diavoli, la serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. “Avendola seguita fin dalla nascita, come fosse un bambino, collaborando con gli autori di Lux Vide e con Sky, non posso che riconoscermi: è venuta esattamente come la immaginavo. Certo, è un prodotto completamente diverso dal romanzo, ma mi ci sono ritrovato”, ha detto poco tempo fa a Business People. Per riuscire a completare l’opera, staff artistico e tecnico si è dovuto rimboccare le maniche e lavorare duramente. “La scommessa era realizzare una serie completamente diversa da quelle che si sono viste finora sulla finanza”, ha aggiunto, “una serie che raccontasse questo dispositivo di controllo, uscendo dai canoni di rappresentazione tipici di quel mondo”. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Caterina Balivo sarà invece ospite di Non mollare mai – Storie Tricolori. Un progetto solidale che in qualche modo segue la stessa strategia di Brera. Lo scrittore infatti ha parlato di recente a La7 di Next Generation Fund, “Un fondo tripla A grazie alla Germania” con cui superare la crisi. “I trasferimenti vengono fatti non in base a parametri”, ha aggiunto, “noi siamo stati uccisi dai parametri europei, si tratta di solidarietà vera e chi ha bisogno di soldi li riceverà, questo è dirompente”.



