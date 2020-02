Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo/ “Sono il suo diavolo!”

GUIDO MARIA BRERA HA PENSATO AD UNA SORPRESA SPECIALE PER CATERINA BALIVO?

Bello, interessante e sempre pronto per nuove avventure, quali potevano essere le caratteristiche del marito di Caterina Balivo se non queste. Lui è Guido Maria Brera e non ha più bisogno di presentazioni perché in molti lo conoscono come marito della conduttrice di Vieni da Me, che proprio oggi compie i suoi 40 anni, mentre altri ancora lo conoscono per via del suo successo personale e del suo lavoro. Proprio nei giorni scorsi, è toccato a Caterina Balivo fare il suo secondo accompagnandolo sul red carpet di Diavoli, la sua nuova internazionale targata Sky che vede come protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Cosa ha che fare con la serie Guido Maria Brera? Semplice, il marito di Caterina Balivo ha scritto il romanzo da cui è tratta la serie e presto potrebbe diventare un vero e proprio best seller acquistato in tutto il mondo. La stessa conduttrice pubblicando una foto insieme a lui sul tappeto rosso ha scritto: “Al mio diavolo del cuore 🖤

Buon San Valentino a tutti voi!”.

Guido Maria Brera potrebbe ricambiare l’amore della sua bella Caterina Balivo non solo nel loro privato ma anche in tv. Proprio oggi, in occasione del suo compleanno, la conduttrice sarà al timone di Vieni Da Me e potrebbe essere proprio in quell’occasione che il marito farà arrivare una bella sorpresa con degli auguri speciali alla donna della sua vita, sua moglie e madre della sua bambina.

