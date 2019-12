Guido Milani è il fidanzato di Emma Marrone?/ Lei: “Ora non chiamatemi milf!”

Nuovo fidanzato per Emma Marrone? Il gossip delle ultime ore si fa sempre più incalzante e vorrebbe al fianco della nota cantante Guido Milani, nome che non risuona particolarmente conosciuto. Emma e Guido sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Cortina intenti a godersi qualche attimo di serenità e di divertimento sulla neve. Ma chi è Guido Milani? Non appartiene al mondo dello spettacolo ma a quello della moda: è infatti un modello e influencer da 40 mila follower su Instagram. Nato e cresciuto a Milano, ama le passerelle (ha collaborato con grandi maison quali Valentino, Prada, Stella McCartney) passione nata anche grazie all’agenzia pubblicitaria di famiglia. Attualmente lavora come redattore per una rivista con sede a Parigi.

Emma Marrone smentisce il flirt con Guido Milani

Emma Marrone, che solo qualche tempo fa è stata affiancata ad un altro modello – Nikolai Danielsen – ha però smentito il gossip che vorrebbe stavolta Guido Milani come suo fidanzato. “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi – dice al settimanale diretto da Alfonso Signorini -. Ora direte che sono una milf.. Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio”. Guido ha infatti 13 anni meno della cantante. Proprio Emma, qualche tempo fa, parlando di amore aveva fatto questa riflessione: “Amore è quando non valuti niente: stare con quella persona, farci l’amore, restare sul divano a vedere un film di cui non ti frega niente per il solo fatto di starci con lui. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”.

