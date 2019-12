Emma Marrone tra Enrico Nigiotti e Guido Milani?/ “Sono la più single d’Italia”

Emma Marrone ha trovato finalmente l’amore? Il nome della cantante salentina continua ad essere al centro di gossip e indiscrezioni, ma nonostante sia stata beccata con Guido Milani e si sia scambiata degli apprezzamenti con Enrico Nigiotti, nella vita sentimentale della cantante salentina non ci sarebbero novità. A svelarlo è la stessa Emma che, in merito ai rumors sul presunto flirt con Guido Milani con cui è stata beccata durante un weekend sulla neve in compagnia di altri amici, ha dichiarato: “Ora direte che sono una milf…bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio”. Poi ha aggiunto: “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi”, ha scherzato Emma che è tornata in Puglia per trascorrere il Natale con la sua famiglia prima di tornare a concentrarsi sul lavoro. Sarà un Natale da single quello che si appresta a vivere Emma? A quanto pare sì. Anche con Enrico Nigiotti, infatti, ci sarebbe solo una splendida amicizia.

EMMA MARRONE ED ENRICO NIGIOTTI SOLO AMICI

Tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti c’è uno splendido rapporto d’amicizia. I fans, tuttavia, sognano qualcosa di diverso per i due cantanti che hanno vissuto insieme l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Emma ed Enrico si sono riavvicinati nell’ultimo periodo. La Marrone, infatti, ha espressamente fatto il tifo per Enrico durante la sua partecipazione a X Factor e sui social sono soliti scambiarsi teneri apprezzamenti. A San Valentino, quando Emma aveva pubblicato una foto in cui indossava solo una camicia, Nigiotti aveva commentato così: “Emilia Clarke… anzi no… ancora più bella”. Emma, poi, aveva risposto: “Amore bello”. Stavolta, invece, è stata la Marrone a commentare la foto in cui Enrico è a letto, senza maglia, dopo essersi appena svegliato. “La sera leoni…la mattina”, ha scritto Enrico sotto il post su Instagram. “Boni, per te va bene boni“, ha poi commentato Emma ricevendo l’applauso dei followers di Nigiotti. I fan, però, devono mettersi l’anima in pace: tra Emma ed Enrico c’è solo un affetto speciale e sincero.





