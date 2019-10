Guidolin nuovo allenatore del Genoa?/ Esonero Andreazzoli imminente, Preziosi…

Francesco Guidolin nuovo allenatore del Genoa: resta qualche dettaglio da limare, ma ci siamo quasi. Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Milan – che ha comunque deciso di licenziare Giampaolo e di contrattualizzare Pioli – il Grifone ha optato per la svolta: esonero imminente per Aurelio Andreazzoli, in panchina arriva l’ex Udinese. Come riporta Tuttomercatoweb, è in corso in questi minuti l’incontro tra il tecnico di Castelfranco Veneto e il presidente del club ligure, Enrico Preziosi: la fumata bianca è dietro l’angolo, l’ufficialità potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Libero dopo l’ultima esperienza in panchina allo Swansea, datata 2016, Guidolin ha dato la sua disponibilità e sarebbe pronto a rimettersi in gioco: superata la concorrenza di Davide Nicola e Thiago Motta, anche se non sono ancora stati resi noti i dettagli dell’accordo.

ESONERO ANDREAZZOLI, GUIDOLIN NUOVO ALLENATORE GENOA?

Sky Sport evidenzia che la dirigenza del Genoa ha deciso di annullare l’allenamento in programma oggi, martedì 8 ottobre, rinviando la ripresa dei lavori a domani. Arrivato in estate dopo l’avventura sulla panchina dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli ha raccolto 5 punti nelle prime 7 giornate di campionato: troppo poco secondo Enrico Preziosi, tra i più noti presidenti “mangia-allenatori”. Guidolin pronto a rimettersi in discussione in quello che sarebbe un ritorno a Marassi: il 64enne ha già allenato il Grifone seppur per poche settimane, nell’estate 2005 firmò con i rossoblu prima di risolvere il contratto a seguito della retrocessione del club in Serie C per illecito sportivo. Al settimo posto nella classifica di presenze degli allenatori in Serie A con 555 panchine, il tecnico trevigiano nel corso della sua carriera ha allenato Atalanta, Vicenza, Bologna, Palermo, Monaco, Parma e Udinese, fino all’ultima esperienza in Premier League con i gallesi dello Swansea.

