Allo Stadio Renato Dall’Ara le squadre di Bologna ed Empoli chiudono la loro gara senza farsi del male e quindi pareggiando per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Felsinei cominciano benissimo la sfida riuscendo appunto a sbloccare il risultato già al 3′ grazie al gol siglato da Fabbian, autore di un colpo di testa vincente sul suggerimento offertogli da Beukema.

Tuttavia gli azzurri non rimangono a guardare e rispondono immediatamente trovando infatti il gol del pareggio subito al 4′ per merito di Gyasi, assistito a dovere dal suo compagno Pezzella. I minuti passano e la squadra di mister Italiano fallisce diverse potenziali occasioni da gol sia con Castro che con Orsolini, pericolosi tra il 17′ e il 45′ anche a causa delle parate eseguite da Vasquez, che commette pure un errore non punito nel modo corretto proprio da Orsolini, ed il suo collega Solbakken non ha maggior fortuna sul fronte offensivo opposto al 39′.

Nel secondo tempo la compagine guidata da D’Aversa regge l’assalto tentato dai rivali di giornata e non capitalizza al 53′ quando Colombo non raccoglie per un soffio il passaggio di Fazzini. Nel finale il solito Orsolini non concretizza due chances mancando lo specchio della porta con un colpo di testa al 63′ e con un tiro che sbatte contro un difensore avversario al 73′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Pezzella al 55′, Vasquez Llach al 90’+4′ ed Henderson al 90’+5′ soltanto tra i calciatori dell’Empoli. Il punto conquistato in questo terzo turno del massimo campionato italiano di calcio permette al Bologna di salire a quota 2 ed all’Empoli di raggiungere i 5 punti nella classifica della Serie A 2024/2025.

