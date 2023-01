Guillermo Mariotto, gaffe a Oggi è un altro giorno/ Dietro di lui uomo rifà il letto…

Piccola gaffe per lo stilista Guillermo Mariotto in occasione della puntata di “Oggi è un altro giorno”, andata in onda su Rai Uno nel pomeriggio della giornata odierna, lunedì 16 gennaio 2023. Mariotto, infatti, in collegamento audiovisivo dall’Arabia Saudita, ha inquadrato se stesso con la videocamera, senza tuttavia badare troppo a quanto stesse accadendo alle sue spalle. Trovandosi nella sua stanza d’albergo, un ragazzo (presumibilmente un dipendente della struttura ricettiva presso cui alloggia il giurato di “Ballando con le Stelle”, ndr) era intento a rifargli il letto. Una scena che non è passata inosservata agli “affetti stabili” presenti in studio, che hanno cominciato a parlottare tra loro e a ridere…

GUILLERMO MARIOTTO: DALLA GAFFE DEL LETTO AL RICORDO DI GINA LOLLOBRIGIDA

Francesco Oppini, in tal senso, si è lasciato andare a una battuta, dicendo: “La regia, pur di non mostrare Guillermo Mariotto con dietro di lui chi gli sta rifacendo il letto, ha deciso di mandare due volte la stessa clip!“. Serena Bortone, a quel punto, ha esclamato: “No, vi prego, mostrate Mariotto, altrimenti si pensa che stia succedendo chissà cosa…”. Ridendo per la situazione, Guillermo Mariotto è improvvisamente tornato serio per ricordare Gina Lollobrigida, morta oggi: “È un gran dispiacere, a lei piaceva farsi i vestiti e discutevamo da stilisti. Quando è venuta a ‘Ballando con le Stelle’, ha ballato eccome, tanto che dissi a Eleonora Giorgi che ballava meglio di lei e lei si arrabbiò tantissimo! Lei non smetteva mai di essere Gina Lollobrigida. L’idea di parlare al passato di lei mi arreca un dolore enorme”.

