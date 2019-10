Guillermo Mariotto trova l’amore/ Chi è Bimba? “Perdutamente innamorato di lei!”

Guillermo Mariotto, direttore creativo della griffe Gattinoni e storico giudice di Ballando con le stelle apre al settimanale Nuovo le porte della sua casa romana per presentare Bimba: la sua nuova compagna di vita è una cagnolina di razza Weimaraner, che lo segue ovunque. “La mia cucciola è di una bellezza davvero rara e io sono perdutamente innamorato di lei”, confessa lo stilista. “Lei si è insinuata nella mia anima e condiziona in positivo la mia vita, insegnandomi che l’amore vince su tutto”. Il noto opinionista televisivo racconta di avere avuto da sempre il desiderio di adottare un cane: “In realtà l’ho avuto, ma era il cane di famiglia ed era più legato a mio fratello che non a me, perché lui, essendo piuttosto pauroso, lo faceva dormire nel suo letto”. Mariotto in aprile ha vissuto un periodo spirituale molto importante “quando mi sono presentato a Ballando con le stelle con la tunica e con l’immagine della Madonna del Carmine. E una notte ho fatto un sogno davvero particolare. Ho sognato un cane, della stessa razza di Bimba, da sempre la mia preferita, che guardava fisso in lontananza. Mi sono avvicinato e nei suoi occhi ho visto tre figure umane, ma non sono riuscito a riconoscerle… e poi mi sono svegliato di soprassalto”.

Guillermo Mariotto trova l’amore: ecco Bimba

Dopo quel particolare sogno, Guillermo Mariotto ha deciso di chiamare un allevamento per capire se ci fossero cuccioli disponibili: “Sono salito in auto e sono andato di corsa a prenderla. Quando ci siamo incontrati tra noi è stato amore a prima vista: da quel momento siamo diventati inseparabili”. Successivamente lo stilista aggiunge: “Per quale motivo ho scelto di chiamarla Bimba? Il cane del mio ex compagno si chiamava Bimbo e il suo nome mi è rimasto nel cuore. La cosa singolare è che quando ho chiesto all’allevatrice come si chiamasse lei mi ha risposto: “Ha un nome lungo, ma io la chiamo Bimba”. E quando ho fatto le pratiche per l’adozione ho scoperto che il nome lungo era Dreams come true, che significa I sogni si avverano”. La vedremo nella prossima edizione di Ballando con le nelle? “È un po’ troppo grande per farla salire sul bancone, ma di sicuro verrà con me e magari mi aspetterà in camerino. Si fa coccolare da tutti e vuoi baciare le persone per mostrare loro il suo affetto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA