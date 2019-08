Guillermo Mariotto/ “Grazie alla fede in Dio ho perdonato mio padre” (Io e te)

Guillermo Mariotto ospite a “Io e te” per raccontare lati di sé ancora inediti. Non senza emozione nel rivedere le immagini della sua carriera: «Che effetto strano. Ti rendi conto come scorre velocemente la vita». Lo stilista è stato introdotto da Pierluigi Diaco tra l’altro con una presentazione importante: «L’ho studiato da lontano. È un uomo pieno di luci e ombre, riservato e misterioso». A proposito del giudice di Ballando con le Stelle ha aggiunto: «Non regala facilmente compagnia, ma sa essere anche molto popolare. È un uomo con un cuore talmente grande che Dio gli ha bussato alla porta». E infatti ha parlato della sua fede su Raiuno: «È nelle cadute che impari. Si semina nel dolore e si miete nella gioia. Sbagliare e soffrire serve per crescere. Non è semplice, la ricerca è difficile, ma ti dà gioia». Mariotto ha ricordato anche quando ha donato i paramenti sacri a Papa Benedetto XVI: «Tutto quello che riguarda il sacro ti dà un impegno tale che ti scoppia il cuore».

GUILLERMO MARIOTTO A IO E TE: “GRAZIE ALLA FEDE IN DIO HO PERDONATO MIO PADRE”

Guillermo Mariotto ha svelato anche un retroscena sull’intervista a “Io e te”. «Oggi sono arrivato e c’erano le signore del pubblico. Io mi sono fermato con loro anziché fare il personaggio». Ma significativo è stato il momento in cui ha parlato dei suoi genitori. «Mia madre studiava Medicina mentre accudiva noi. Ha ripiegato in Odontoiatria e si è laureata partorendo altri due figli. È stata una eroina». Invece su suo padre: «Era avvocato ed era molto geloso di mia madre. La gelosia è una delle malattie più brutte del mondo». La fede però gli sta permettendo di “riappacificarsi” col suo passato: «Tutto quello che succede è per volontà divina. Io sono andata via e ho conosciuto il mondo proprio perché mio padre era così, estremamente severo. Alla fine l’ho ringraziato, anche se è stato duro». Infine, sul suo rapporto con la Chiesa italiana: «Per me è importantissima. L’ho scoperta e ho conosciuto i Papi, che per me è stato come toccare il cielo con una mano».

