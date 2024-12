Gustavo Rodriguez, papà di Belen, in codice rosso in ospedale: è stato coinvolto in un incendio

Sono momenti di grande preoccupazione per Belen Rodriguez e la sua famiglia: suo padre Gustavo Rodriguez è rimasto coinvolto in un incendio questa mattina a Gallarate (Varese), finendo gravemente ustionato. Stando a quanto riferito da Fanpage, il 65enne si trovava all’interno di un capannone di via Cappuccini che fungeva da deposito quando è divampato un incendio, a quanto pare, per cause accidentali.

Il tutto è accaduto in mattinata, verso le 10.00: dopo lo scoppio dell’incendio, sul luogo sono arrivati velocemente i soccorsi che hanno poi portato Gustavo Rodriguez in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. Successivamente l’uomo è stato trasferito nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Ciò che è al momento noto in merito alle sue attuali condizioni di salute, è che Gustavo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia.

Come sta Gustavo Rodriguez? Il silenzio della famiglia

Oltre ad essere il papà di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Gustavo si è fatto conoscere anche personalmente dal pubblico italiano. Ha infatti partecipato, proprio insieme al figlio minore, all’Isola dei Famosi nell’edizione del 2022. Al momento in cui scriviamo, non sono arrivati aggiornamenti da parte della famiglia. Cecilia e Belen, le più attive sui social, sono sicuramente al fianco del loro papà, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Era inoltre prevista in serata una diretta Instagram del loro marchio MeFui, ma solo poche ore fa è stato annunciato il suo annullamento per le evidenti motivazioni. Probabilmente accadrà lo stesso anche per gli imminenti impegni dei due volti televisivi.