Guterres, il grido disperato dopo l’innalzamento del Pacifico

Nel corso di una riunione sulle isole del Pacifico il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato l’allarme sull’innalzamento del mare, che starebbe correndo a velocità troppo folle negli ultimi tempi e questo ovviamente è un rischio enorme. Una recente ricerca svelata da Guterres ha rivelato che i mari della regione si stanno innalzando molto più velocemente delle medie globali: “Sono a Tonga per lanciare un Sos globale – Save Our Seas – sull’innalzamento dei livelli del mare, una catastrofe mondiale sta mettendo in pericolo questo paradiso del Pacifico” ha avvertito con grande preoccupazione il segretario generale delle Nazioni Unite.

Una questione legata al surriscaldamento globale, tematica che da anni attira sempre più attenzione e di conseguenza polemiche: “E’ una situazione assurda – ha insistito Antonio Guterres richiamando tutti all’attenzione – . Una crisi che presto si amplierà fino a raggiungere una dimensione quasi inimmaginabile, il mondo deve agire e rispondere all’SOS prima che sia troppo tardi. Senza drastici tagli alle emissioni, entro la metà del secolo le isole del Pacifico possono aspettarsi almeno 15 centimetri di ulteriore innalzamento del livello del mare e in alcuni luoghi più di 30 giorni all’anno di inondazioni costiere” l’allarme del segretario generale delle Nazioni Unite.

Antonio Guterres: “Oceani stanno cambiando velocemente”

La questione riguardante l’innalzamento di mari e oceani è sempre stata particolarmente chiacchierata negli ultimi tempi e Antonio Guterres, intervenuto direttamente da Tonga, ha ribadito il concetto lanciando quello che lui ha definito un vero e proprio SOS: i cambiamenti degli oceani mese dopo mese sono sempre più pericolosi, meno tollerabili e con lo spauracchio di eventi devastanti all’orizzonte, le ondate di calore marino hanno addirittura raddoppiato la loro durata.

Guterres ha snocciolato altri dati allarmanti riguardo all’innalzamento del livello degli oceani: “E il tasso medio di innalzamento del livello del mare è più che raddoppiato dagli anni ’90: tra il 1993 e il 2002 era di 0,21 centimetri all’anno; tra il 2014 e il 2023 è salito a 0,48 centimetri all’anno”.

