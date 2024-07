Terremoto oggi Acireale M 1.9/ Ingv ultime notizie, sisma di M 5.7 nell’oceano Pacifico

Poche scosse di terremoto e tutte molto leggere, questa la situazione di oggi, venerdì 12 luglio 2024, per quanto riguarda i movimenti tellurici in Italia. Come al solito abbiamo dato uno sguardo al bollettino dell’Ingv, e sono due i movimenti tellurici principali, ma nulla di particolarmente importante: uno avvenuto in Calabria e uno in Sicilia, entrambi quindi al sud della nostra penisola. Partiamo dalla scossa calabrese che è avvenuta di preciso 37 minuti dopo la mezzanotte di ieri, lungo la costa occidentale, in mare aperto. L’evento è stato individuato a circa 27 chilometri da Messina e non ha causato alcun danno, tenendo conto che quasi sicuramente non sarà stato nemmeno avvertito.

Sempre l’Ingv ha segnalato per oggi un altro sisma, quello a 11 chilometri a ovest del paese di Milo, in provincia di Catania, una zona particolarmente attiva per quanto riguarda le scosse di terremoto. L’evento ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter e giusto per inquadrare la zona geografica siamo in Sicilia, ad una ventina di chilometri da Acireale e ad una trentina da Catania.

TERREMOTO OGGI OCEANO PACIFICO, IERI UNA SCOSSA DI M 6.4 IN CANADA

Senza dubbio più forte come magnitudo la scossa di terremoto che è stata registrata nell’oceano Pacifico dell’est, non troppo distante dal centro America, un sisma registrato quando in Italia erano le 2:19 di notte e che ha avuto una magnitudo di 5.7 gradi sulla scala Richter.

Infine, in merito alle scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri ma che non vi avevamo ancora segnalato, l’Ingv ha comunicato un evento tellurico a Corleto Perticara, a 36 chilometri circa da Potenza, alle ore 20:56 e con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata invece registrata sempre oltre i nostri confini, di preciso in Canada, alle ore 17:08 locali, e avente una magnitudo di 6.4 gradi sulla scala Richter: il sisma non ha causato danni ne feriti.

