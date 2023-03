Gwyneth Paltrow a processo per incidente sugli sci/ Lei si difende: “Io investita…”

Gwyneth Paltrow a processo per un incidente sugli sci. La vicenda risale al 2016, anno in cui durante a discesa a valle, nel comprensorio sciistico di Park City (Utah), l’attrice si sarebbe scontrata con un ottico optometrista in pensione, Terry Sanderson, oggi 76enne. Quest’ultimo, in seguito alla caduta, riportò lesioni cerebrali e costole rotte. Dopo l’incidente, denunciò l’attrice chiedendo un risarcimento di 3,1 milioni di dollari che ora però sarebbe arrivato a 300mila dollari visto che la precedente richiesta è “caduta”.

Nelle carte processuali è scritto che Gwyneth Paltrow avrebbe perso il controllo con gli sci, da qui l’incidente con l’uomo che, cadendo violentemente, ha riportato lesioni gravi. L’accusa sostiene che l’attrice durante la sua discesa «sconsiderata» abbia travolto il malcapitato per poi lasciarlo a terra stordito, continuando la sua sciata insieme al suo entourage. Diversa è la tesi della difesa, che in una contro-denuncia ribalta le responsabilità dell’incidente e sostiene che sia stata la diva di Hollywood a subire l’urto.

GWYNETH PALTROW CHIEDE UN DOLLARO DI RISARCIMENTO

La difesa di Gwyneth Paltrow sostiene anche che il pensionato era in buone condizioni dopo lo scontro e che i danni fisici siano preesistenti, quindi non legati all’incidente sulla neve. Ma Terry Sanderson aveva riferito di aver aspettato quasi tre anni per intentare la causa, in quanto non si era ancora ripreso dalla commozione cerebrale e perché aveva avuto problemi con i suoi avvocati. Stando a quanto riportato dal Los Angeles Times, l’attrice ha chiesto un risarcimento simbolico di un dollaro, affermando che l’uomo si sarebbe persino scusato dopo l’incidente. Nella sua denuncia si legge che la Paltrow è rimasta scossa dall’urto e ha smesso di sciare con la famiglia per tutto il giorno, precisando che Terry Sanderson si è scusato con lei e ha detto che stava bene. Spetta, quindi, al processo civile, iniziato oggi presso il tribunale distrettuale di Park City e che dovrebbe avere una durata di otto giorni, stabilire la verità su quanto accaduto nella stazione sciistica Deer Valley Resort e a accertare eventuali responsabilità. Gwyneth Paltrow dovrebbe testimoniare.

