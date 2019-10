Justin Bieber e Hailey Baldwin, matrimonio bis/ Foto, rito religioso per la coppia

È ufficiale: Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono detti «sì» per la seconda volta. È passato solo un anno dal matrimonio che hanno celebrato in gran segreto e poi annunciato solo successivamente. Poche ore fa, il cantante e la modella, si sono sposati per la seconda volta ma, adesso, al cospetto di amici e parenti. Un gruppo di 154 persone, stando alla ricostruzione di People, ha infatti partecipato al lieto evento. Tra questi volti noti in tutto il mondo come Kendall Jenner, Camila Morrone e Joan Smalls, oltre ovviamente alle famiglie degli sposi, compreso lo zio di lei, Alec Baldwin. Le seconde nozze sono state poi rese note anche attraverso i social, visto che Bieber ha pubblicato una foto assieme alla sua dolce metà, sottolineando come sua “moglie” fosse realmente sexy.

Justin Bieber e Hailey Baldwin: i dettagli del secondo sì

Il secondo matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin si è svolto a Bluffton, in South Carolina, nel lussuosissimo resort Montage Palmetto Bluff. I festeggiamenti hanno avuto inizio con un cocktail nella lobby e con qualche chiacchierata, poi, al tramonto, sono stati accompagnati presso la Somerset Chapel dove è stata celebrata la funzione. Il cantante e la modella, che hanno già celebrato il rito civile lo scorso anno, stavolta hanno infatti dato spazio a quello religioso. Stando a quanto rivelano i tabloid e i primi scatti in rete, i due si sono presentati elegantissimi: lei con un abito bianco e l’immancabile velo, lui invece con un impeccabile smoking nero. Foto che sul web hanno subito ricevuto migliaia di like dai fan.





