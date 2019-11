Halloween, bimba gravissima dopo sparo/ Colpita da due proiettili durante sparatoria

La festa di Halloween 2019 non è stata purtroppo una serata di divertimenti, gioia e scherzi per tutti: una bambina di 7 anni è infatti rimasta gravemente ferita da un proiettile vagante. L’episodio è raccontato in queste ore da Quotidiano.net, e giunge da oltre oceano, lì dove la notte horror del 31 ottobre è una delle giornate più sentite dell’intero anno solare. La piccola vittima stava facendo il giro del paese, bussando di porta in porta per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”, per fare incetta di dolci o spaventare i vicini, quando ad un certo punto è stramazzata al suolo. Una scena surreale con la bimba travestita da ape che un attimo prima rideva e scherzava, e che un secondo dopo era invece al suolo esanime. A ferirla in maniera gravissima un proiettile che ha raggiunto la bambina all’altezza della nuca, nonché un altro che invece l’ha colpita al petto.

HALLOWEEN, BIMBA GRAVISSIMA DOPO SPARO: LA POLIZIA INDAGA

Immediatamente soccorsa, la bimba è stata ricoverata presso l’ospedale e si trova ora in condizioni disperate. L’episodio si è verificato precisamente in quel di Chicago, nello stato dell’Illinois, durante una festa di Halloween innevata, vista la prima neve della stagione caduta nelle scorse ore. Una vicenda drammatica, l’ennesimo episodio di violenza legato alle armi da fuoco negli Stati Uniti ed in particolare nella “città ventosa”. Secondo quanto emerso da una prima indagine, pare che la bambina si sia trovata in mezzo ad una sparatoria, anche se non è ben chiaro chi abbia premuto il grilletto e verso chi. Al momento le forze dell’ordine non hanno ancora arrestato nessuno, ma in base ad alcuni testimoni è emerso che poco prima dello sparo vi fossero dei ragazzi che stavano rincorrendo un uomo lungo la strada, e qualcuno ha aperto il fuoco incurante delle persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA