Hammamet/ Su Rai 3 il film con Pierfrancesco Favino che interpreta Bettino Craxi

Hammamet, film diretto da Gianni Amelio

Hammamet va in onda oggi, 1 ottobre 2021, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato diretto con la sapiente regia di Gianni Amelio. Prodotto nel 2020 dalle case Pepito Produzioni, con Rai Cinema, in associazione con Minerva Pictures, in associazione con Evolution People, in collaborazione con SBH, il film rappresenta la volontà di ricordare non con enfasi ideologica, ma con ricerca umana, gli ultimi mesi di vita del leader socialista, grande protagonista come Presidente del Consiglio nell’Italia degli anni ’80, Bettino Craxi. Nella località tunisina trascorse una sorta di esilio dopo le vicende che lo legavano con doppio filo agli scandali all’interno di ‘Mani pulite’, la scoperta di un volume di soldi e mazzette impressionanti che, all’epoca, finanziavano la politica e i partiti italiani. Dopo Craxi e l’inchiesta del pool di giudici e avvocati milanesi, la politica italiana e la società intera non sarà più la stessa e Bettino Craxi di quell’Italia è simbolo, capro espiatorio per molti aspetti, vittima e carnefice.

La battaglia di Midway/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e Robert Mitchum

Hammamet, la trama del film

Approfondiamo ora la trama di Hammamet. Ancora prima di Tangentopoli, i segnali che la carriera del leader socialista e Presidente del Consiglio Bettino Craxi è nella sua fase discendente si evidenzia con le perplessità con le quali il tesoriere Vincenzo Sartori, economista del Partito Socialista Italiano, rivela proprio al suo leader che troppe cose stanno sfuggendo al controllo del partito, perplessità rivelate durante il congresso, l’ultimo. Scoppia Tangentopoli e le previsioni di Sartori si concretizzano: ora Bettino Craxi è al centro del mirino dei giudici, identificato come il simbolo di quell’Italia corrotta nella quale politica e mazzette vanno a braccetto, quindi, ammalato di diabete, si ritira nella località balneare di Monastir per vivere i suoi ultimi mesi di vita.

Rambo III/ Su Italia 1 il terzo film della saga con Sylvester Stallone

Video, il trailer del film “Hammamet”

LEGGI ANCHE:

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR/ Streaming del film su Rai 2 tra azione e fumetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA