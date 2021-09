Hande Erçel, chi è la fidanzata Kerem Bürsin/ “Sul set eravamo amici, ma poi…”

Chi è Hande Erçel, fidanzata Kerem Bürsin

Hande Erçel è l’attrice turca fidanzata con Kerem Bürsin. Tra le altre cose che condividono, infatti, c’è proprio la passione per la recitazione, che mettono a frutto soprattutto in televisione, con la serie tv Love is in the Air. Hande e Kerem si sono fatti conoscere a partire dai loro ruoli in questa serie, ma – prima ancora di presentarsi al grande pubblico – si sono conosciuti tra loro e hanno subito instaurato una bella amicizia.

Inevitabile che la stima e l’affetto che nutrivano l’uno nei confronti dell’altra non si tramutasse in qualcosa di più: “La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale“.

Kerem Bürsin parla del suo rapporto con Hande Ercel: “Non volevo nascondermi…”

In un primo momento, Kerem e Hande hanno preferito non rendere pubblica la loro relazione. Ma poi hanno cambiato idea: “Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io invece voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto”.

Hande è nata in Turchia nel 1993 e nel suo paese si è distinta fin da giovanissima partecipando a diversi concorsi di bellezza. È sorella della designer e attrice Gamze Erçel e ha frequentato il corso di Arti tradizionali turche presso l’Università di Belle arti di Mimar-Sinan. Non si hanno molti dettagli circa la sua vita con Kerem, che ha iniziato a frequentare nel dicembre 2020. In questo mese, almeno, i due hanno deciso di rendere nota la loro relazione, un amore nato sul set caratterizzato da una grossa complicità su tutti i livelli.

