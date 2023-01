Harry contro la famiglia reale/ “Vorrei indietro mio padre e mio fratello”

Harry: due interviste tv per l’uscita di Spare

Il 10 gennaio uscirà “Spare – Il minore” il libro di Harry, duca di Sussex. In occasione dell’uscita del libro Harry ha rilasciato due interviste televisive che andranno in onda sulla tv americana Cbs — dove a intervistare Harry sarà Anderson Cooper — e sulla britannica Itv — sulla quale Harry, dove il principe sarà intervistato da Tom Bradby. Entrambe andranno in onda l’8 gennaio, due giorni prima dell’uscita della sua attesa autobiografia. In queste ore l’emittente britannica ITV ha rilasciato alcune anticipazioni dell’intervista: “Non c’era bisogno che andasse così. Le indiscrezioni, le soffiate… Voglio una famiglia, non un’istituzione”, sono le parole di Harry. E ancora: “Pensano che sia meglio farci passare, in qualche modo, come i cattivi… Non hanno mostrato alcuna volontà di riconciliarsi”.

Nell’intervista Harry, duca di Sussex, fa un riferimento esplicito al padre, re Carlo III, e al fratello maggiore William, erede al trono: “Vorrei indietro mio padre, vorrei indietro mio fratello”. Stando a queste prime anticipazioni, l’autobiografia di Harry minaccia di rappresentare la pietra tombale sul suo rapporto e la famiglia reale inglese, in particolare con il fratello William. “Non credo che la relazione tra i fratelli sopravviverà a questo. Nel libro ilrapporto tra i fratelli è analizzato con descrizioni minuziose”, ha dichiarato una fonte che ha avuto accesso al testo di “Spare” al Sunday Times. Ricordiamo che il libro è stato scritto da Harry insieme a John Joseph «J.R» Moehringer, l’autore a cui si affidò Agassi per il bestseller “Open”. Al momento Carlo è intenzionato a invitare i duchi di Sussex, Harry e Meghan, alla sua incoronazione del 6 maggio 2023. Ma non è escluso che le rivelazioni contenute in “Spare” possano cambiare i suoi piani.

