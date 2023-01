Harry e le droghe, dopo la confessione choc a rischio visto Usa?/ I possibili scenari

Harry, le confessioni choc del duca di Sussex nel libro Spare: dall’uso di droga alla cannabis

Harry, con il libro Spare, non si è di certo risparmiato e ora rischia che alcune delle sue affermazioni, possano ritorcersigli contro. Infatti, dopo aver ammesso di aver fatto uso illecito di droghe, gli esperti di immigrazione ipotizzano conseguenze molto amare per Harry. Infatti, non si può escludere a priori che – alla luce delle ultime dichiarazioni del Duca di Sussex – non subentrino intoppi di vario genere con il visto Usa. Resta valido il concetto secondo cui in America, ogni situazione venga valutata “caso per caso”, ma è risaputo che sul modulo di riferimento ci sia una domanda molto precisa: “Hai mai violato alcuna legge relativa al possesso, all’uso o alla distribuzione di droghe illegali?”.

Harry, ultimo viaggio dalla Regina Elisabetta/ "Escluso dal volo con famiglia reale"

Una domanda che può creare non pochi problemi. Come anticipavamo, infatti, nella nuova autobiografia scritta da Harry, il principe ha rivelato di aver assunto droga all’età di 17 anni e di “aver fatto qualche riga” in altre circostanze. Inoltre, pare aver fumato cannabis anche dopo il suo primo incontro con Meghan. Insomma, rivelazioni piuttosto scottanti e roboanti.

Meghan Markle, "allontanata da William e Kate"/ Harry "Razzisti? No, ma pregiudizi…"

Harry, l’ammissione sull’uso di droghe porterà gravi conseguenze per la ‘carta verde’ del Duca di Sussex?

Chiaro che, se Harry avesse detto la verità, rispondendo onestamente a quella domanda, potrebbe tirare un sospiro di sollievo, perché in teoria l’uso di droghe non è un motivo diretto per annullare un ESTA USA, mentre una dichiarazione falsa potrebbe portare a gravissime conseguenze. Ora non è dato sapere quale sia il tipo di visto del Duca di Sussex, ad ogni modo secondo le parole rilasciate al Telegraph del professor Alberto Benítez, direttore della George Washington University’s Immigration Clinic, se Harry fosse un “Fred Jones” a caso, avrebbe sicuramente dei problemi con la sua carta verde. Il tempo ci darà tutte le risposte, in questo senso. L’auspicio naturalmente è che Harry si sia mosso con consapevolezza durante la stesura del suo libro, valutando attentamente tutti i possibili scenari e le conseguenze delle sue stesse ammissioni.

LEGGI ANCHE:

Re Carlo, il rapporto col principe Harry/ Il figlio "Incoronazione? Non so se andrò…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA