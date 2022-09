Harry e Meghan/ Luci e ombre nel rapporto con la Regina Elisabetta: tra scandali e polemiche

Harry e Meghan e il rapporto con la Regina Elisabetta

Harry e Meghan e la morte della Regina Elisabetta. Dopo l’intervista choc rilasciata a Oprah Winfrey tutto è cambiato. Del resto le dichiarazioni dell’attrice americana hanno sollevato un polverone mediatico senza precedenti, visto che l’attrice ha confessato: “li immaginavo come i personaggi di una favola” ma dopo il matrimonio con Harry si rende conto del contrario. La famiglia reale le aveva promesso protezione anche quando sui giornali si scriveva e raccontava di tutto sul suo conto. Critiche, ingiurie ed accuse alla moglie di Harry alcune volti davvero pesanti a tal punto che l’attrice ha rivelato di aver pensato anche al suicidio. “A un certo punto non volevo più essere viva. Ero vicina al punto di rottura. Ne avevo sentito parlare dagli amici e ho capito che stava succedendo anche a me. Avevo pensieri chiari, reali e spaventosi” – ha detto l’attrice.

Ma non finisce qui, visto che Meghan ha lanciato della accuse pesantissime di razzismo sulla corna inglese dichiarando: “nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo, né garantita la sicurezza. La famiglia reale ha detto a Harry: “non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle” senza però fare il nome del membro della famiglia reale con cui ha discusso.

Harry e Meghan hanno rinunciato ai titoli di altezza reale

L’intervista di Harry e Meghan è stato sicuramente uno scossone per la nonna Regina Elisabetta e per tutta la corona britannica. La coppia successivamente ha anche deciso di non utilizzare più i titoli di altezza reale lasciando Buckingham Palace per trasferirsi a Los Angeles. Purtroppo con la rinuncia dei loro titoli reale anche i figli Archie e Lilibet non potranno usare il titolo di HRH e i relativi privilegi. Un accordo di cui erano a conoscenza come ha raccontato una fonte molto vicina alla corona: “questo è l’accordo possono essere principe e principessa ma non SAR perché non sono reali che lavorano”.

Al di la di tutte le polemiche, Harry a pochi giorni dalla morte della nonna ha voluto ricordarla con un bellissimo messaggio: “grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso”. Non solo, il figlio di Lady Diana e re Carlo III ha aggiunto: “nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina – e nell’elaborare il lutto – ricordiamo tutti il suo ruolo di bussola, di guida per moltissimi, frutto del suo impegno verso il ruolo e il dovere. Era ammirata e rispettata in tutto il mondo. Grazia e dignità sono rimaste salde per tutta la sua vita e ora nella sua immortale eredità”. Infine le parole di un nipote rimasto senza la sua amata nonna: “mentre questa morte ci rende molto tristi, ti sarò per sempre grato per tutti i nostri attimi insieme – dai miei primi ricordi d’infanzia con te, a incontrarti per la prima volta come la mia Regina, fino al primo momento in cui hai incontrato mia moglie e abbracciato i tuoi amati pronipoti. Ho amato il tempo trascorso con te e tutti gli altri momenti speciali. Manchi già molto”.











