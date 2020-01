Harry e Meghan Markle/ Netflix “interessati a lavorare”, lui si propone alla Disney

Quale sarà il futuro di Harry e Meghan Markle dopo aver perso il titolo reale? In queste ultime ore c’è grande fermento in merito anche se a quanto pare loro avrebbero già le idee molto chiare. Il Mail ha pubblicato un video del principe Harry mentre “sponsorizza” le capacità di doppiaggio della moglie con il capo della Disney, Bob Iger. “Se qualcuno ha bisogno di un lavoro extra…”, scherza Harry in occasione della cerimonia di inaugurazione del film Il Re Leone, parlando con il regista Jon Favreaula. Con la simpatia e l’ironia che la contraddistingue, Meghan ha commentato: “Questo è davvero il motivo per cui siamo qui: per proporci!”. Tra moglie e marito continua così lo scambio di battute: “Tutto ma non Scar”, dice lui riferendosi al malvagio zio di Simba che ha messo in atto un vero e proprio complotto per prendere il posto del piccolo leoncino, figlio del re della foresta. Ma il futuro in ambito cinematografico potrebbe poi non essere così lontano per Harry e Meghan.

HARRY E MEGHAN MARKLE: NETFLIX INTERESSATO A LAVORARE CON LORO

Solo qualche giorno fa, anche Netflix avrebbe manifestato il suo interesse nei confronti dei duchi di Sussex. Ted Sarandos, Chief Content Officer del popolare servizio di streaming, spiega Il Messaggero, ha ammesso l’interessa di Netflix a lavorare con Harry e Meghan: “Chi non sarebbe interessato? Si, certo”, ha ammesso alla Press Association nel corso di un evento a Los Angeles. Questo potrebbe portare a ulteriori polemiche in quanto in tanti si domandano se prima ancora delle dimissioni ufficiali dal ruolo di Royals senior i due coniugi avessero valutato lavori alternativi. In merito a Meghan Markle, la donna avrebbe conservato il suo team di agenti e pubblicisti di Hollywood ed a quanto pare starebbe già discutendo dei progetti futuri nel mondo dello spettacolo. Il principe Harry avrebbe firmato un accordo per una serie in sei parti su Apple TV e non potrebbe il solo progetto in cantiere.

