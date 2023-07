Harry e Meghan Markle verso il divorzio?/ Lui parte per l’Africa per un documentario ma senza di lei

Harry e Meghan Markle verso il divorzio?

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Principe Harry e Meghan Markle ad un passo dal divorzio. Nelle ultime settimane, i due sarebbero distanti a causa dei diversi interesse. Secondo indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, lui desidererebbe una vita più tranquilla, lontana dalle luci dei riflettori, scontrandosi così con i desideri della moglie. Ad alimentare i rumors sul divorzio è una notizia diffusa da Page Six. Secondo quanto fa sapere Page Six, infatti, Harry sarebbe in procinto di partire per l’Africa per realizzare un documentario per Netflix.

Nulla di strano considerando che, da sempre, Harry ha con l’Africa un rapporto speciale portando avanti quella che è sempre stata la missione della madre, Lady Diana. Tuttavia, la notizia alimenta le voci sull’eventuale divorzio perchè nel progetto del documentario non sarebbe coinvolta Meghan.

Harry in Africa senza Meghan Markle?

Nel documentario che Harry starebbe per realizzare in Africa per Netflix, non sarebbe prevista la presenza di Meghan Markle. Un dettaglio non di poco conto e che alimenta ancora di più le voci sul possibile divorzio. Al momento, tuttavia, non ci sono dettagli sul tipo di documentario che Harry realizzerà in Africa.

La volontà del secondogenito di Re Carlo, tuttavia, sarebbe quella si “seguire le orme di sua madre, la principessa Diana, che si è recata in Africa per fare una campagna contro le mine antiuomo poco prima della sua morte” come riporta anche Whoopsee.

