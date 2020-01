Harry: “Io e Meghan non avevamo scelta”/ Principe rompe silenzio: “Noi vogliamo…”

Dopo aver perso il titolo reale, con tanto di restituzione di 2,4 milioni di sterline, Harry e Meghan Markle vuotano il sacco. Il principe ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso di un evento di beneficenza per l’associazione Sentebale, fondata nel 2006 dallo stesso Harry e dal principe Seeiso del Lesotho. Il fratello di William ha affermato che «il Regno Unito è la mia casa ed un luogo che amo, questo non cambierà mai», ma anche evidenziato che lui e Meghan «non avevano altra scelta». Harry ha poi aggiunto: «La nostra speranza era di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza finanziamenti pubblici: sfortunatamente questo non era possibile, l’ho accettato sapendo che non cambierà chi sono o quanto sia impegnato».

HARRY: “IO E MEGHAN MARKLE VOGLIAMO UNA VITA PIU’ TRANQUILLA”

Harry ha poi spiegato nel corso del lungo intervento: «Mi auguro che questo vi aiuti a capire cosa sia accaduto, perché sono pronto ad allontanare la mia famiglia da tutto quanto io abbia conosciuto fino adesso, per fare un passo avanti in quella che spero possa essere una vita più tranquilla». Il compagno di Meghan, che potrebbe avere la Disney nel suo futuro, ha tenuto a precisare: «Avrò sempre il massimo rispetto per mia nonna, il mio comandante in capo, e sono grato a lei ed al resto della mia famiglia per il sostegno che ci hanno dimostrato negli ultimi mesi. Io continuerò ad essere lo stesso uomo che ha a cuore il suo Paese, che dedica la sua vita a sostenere buone cause, associazioni di beneficenza e le comunità militari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA