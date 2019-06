Harry sgrida Meghan sul balcone: “Girati!”/ Video, cos’è successo fra i due?

Meghan Markle è stata sgridata dal marito, il principe Harry, in occasione del Tropping The Colour. Si tratta dell’evento che celebra ogni anno il compleanno della regina, tenutosi pochi giorni fa, e che ha visto la famiglia reale come al solito riunita sul balcone di Buckingham Palace. Come si può notare dal video che potete trovare qui sotto, vi è stato un momento di tensione fra Harry e Meghan, con la duchessa di Sussex che si è girata per due volte chiedendo qualcosa al consorte, e questi ha replicato dicendole in maniera ferma, o almeno così sembrerebbe dal labiale, “Turn around”, che significa “Girati”. L’attrice americana si è quindi voltata verso il pubblico, e nel giro di qualche istante la sua espressione sorridente ha lasciato spazio ad una po’ seria e triste. Cosa è successo si domandano ora i curiosi di tutto il mondo.

HARRY SGRIDA MEGHAN SUL BALCONE: “GIRATI!”

Difficile stabilirlo con certezza, ma secondo i colleghi di IoDonna, non è da escludere che Harry abbia voluto avvisare Meghan che di lì a poco sarebbe partito l’inno nazionale “God Save The Queen”, e di conseguenza doveva restare concentrata e guardare il popolo di sudditi. Il protocollo reale pare infatti sia rigorosissimo, e la Regina Elisabetta non avrebbe preso di buon occhio il chiacchiericcio fra il nipote e la moglie. C’è da dire, comunque, che il principe Harry è apparso molto teso e severo per tutta la cerimonia, e non è da escludere che ci sia stato un pregresso litigio con Meghan, risalente a prima dell’inizio del grande evento. Un’altra versione fornita dagli esperti della famiglia reale, è che semplicemente la bella americana abbia chiesto a Harry se fosse arrivato il momento dell’inno, e lui glielo avrebbe confermato con un cenno. Una scena, quella londinese, che ai più attenti ha ricordato da vicino quanto accadde nel gennaio del 2017, durante il momento dell’insediamento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: dietro di lui vi era la moglie Melania che rideva, ma ad un certo punto il tycoon si è girato verso la consorte facendo sparire il sorriso dal volto dell’affascinante first lady. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEL “LITIGIO” HARRY MEGHAN





© RIPRODUZIONE RISERVATA