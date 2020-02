Harry Styles minacciato con coltello e rapinato/ “Era solo, ha tenuto a bada…”

Un San Valentino da dimenticare per Harry Styles. Come riporta il Mirror, venerdì 14 febbraio, l’ex componente degli One Direction, dopo aver trascorso la serata con gli amici nel quartiere di Hampstead, a Londra, è stato minacciato con un coltello e derubato da un anomino aggressore. Tutto sarebbe accaduto mentre Styles stava tornando a casa. In quel momento, il cantante inglese era completamente solo e non si sarebbe affatto accorto della presenza dell’aggressore che avrebbe così avuto tutto il tempo per tirare fuori il coltello e minacciando di morte Harry Styles che, di fronte al pericolo, ha immediatamente consegnato tutti i soldi che aveva con sè all’aggressore evitando di compiere gesti improvvisi che avrebbero potuto avere delle gravi conseguenze. Dopo aver ottenuto quello che voleva, l’aggressore si è dileguato e finora la polizia non l’ha ancora identificato.

HARRY STYLES RAPINATO A LONDRA: TANTA PAURA PER IL CANTANTE

Harry Styles sarebbe riuscito a manetenere i nervi saldi durante la rapina come scrive il Mirror che riporta la notizia: “ Completamente solo e senza nessuno in giro a cui chiedere aiuto, se l’è giocata abbastanza bene, consegnando subito i soldi all’aggressore, mantenendosi calmo e tenendo a bada l’uomo, risolvendo così per il meglio la difficile situazione “. La rapina subita dal cantante è stata confermata anche dalla polizia in conferenza stampa: “ È stato riferito che un uomo di circa 20 anni è stato avvicinato alle 23.50 da un altro uomo che lo ha minacciato con un coltello “, ha fatto sapere un portavoce della polizia come riporta Il Giornale aggiungendo che “ la vittima non è stata ferita, tuttavia, è stata derubata “. Solo tanta paura, dunque, per Harry Styles che, tuttavia, ha rischiato davvero molto.

