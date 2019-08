Harry Styles non sarà Eric?/ La Sirenetta: l’ex One Direction avrebbe rifiutato

Il cantante e attore Harry Styles avrebbe rifiutato l’offerta di interpretare il ruolo del principe Eric nel remake de La sirenetta della Disney. Le persone a conoscenza del progetto hanno detto esclusivamente al sito TheWrap che l’ex One Direction, nonostante sia un estimatore del progetto, si sarebbe tirato indietro. In queste ore, alcune catene di cinema, avrebbero anche twittato in modo inesatto la decisione di Styles scelto per il ruolo, per poi cancellare i tweet. I motivi del rifiuto però, non sarebbero ancora molto chiari. Il celebre cantante ha debuttato come attore in Dunkirk di Christopher Nolan e di recente ha fatto un provino per il ruolo di Elvis Presley per il film biografico diretto da Baz Luhrmann. Il ruolo alla fine è andato nelle mani di Austin Butler. A questo punto, secondo il portale, la Disney sarebbe alla ricerca di un nuovo protagonista da ingaggiare per il ruolo del fidanzato di Ariel.

La Sirenetta: Harry Styles non sarà Eric?

Come ben sapete, sarà Halle Bailey sarà la protagonista assoluta al fianco di Jacob Tremblay (Flounders) e Awkwafina (Scuttle). Melissa McCarthy sarebbe in trattative per interpretare Ursula. Javie Bardem invece, dovrebbe essere ad un passo dal conquistare la parte del Re Tritone. Il remake live-action de La sirenetta conterrà le canzoni originali del classico animato del 1989 di Alan Menken e Howard Ashman, oltre a nuove canzoni con musica di Menken e testi di Manuel Miranda. L’inizio delle riprese è previsto per i primi giorni del 2020. Nelle prossime settimane sono previsti anche ulteriori annunci riguardanti la pellicola. L’originale della Disney, racconta la storia di Ariel, una sirena adolescente che sogna di vivere in superficie e sposare il principe Eric. Le sue fortune cambiano quando una strega di mare di nome Ursula si offre di mandarla nel mondo umano in cambio della sua bella voce. Il film di animazione ha vinto due Oscar per la migliore colonna sonora originale e la migliore canzone originale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA