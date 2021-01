“Harvey Weinstein è un orco”/ Asia Argento: “Non lo perdonerò mai”

Asia Argento: “Harvey Weinstein? Non lo perdonerò mai”

Harvey Weinstein sta bene dove sta, Asia Argento non ha dubbi a riguardo visto che anche oggi a Verissimo affronterà lo spinoso tema convinta di aver fatto la cosa giusta denunciando l’orco che si è poi rivelato essere. Proprio per i suoi reati, il noto produttore americano, ha ricevuto una condanna a 23 anni di carcere ed è per questo che oggi Asia Argento gioisce ammettendo anche che mai e poi mai potrebbe perdonarlo soprattutto alla luce di tutto il male che ha fatto, non solo a lei ma anche a tutte le sue vittime, giovani donne alla ricerca di un posto al sole nel mondo del cinema e dello spettacolo. In particolare, ospite a Verissimo, l’attrice confermerà: “Penso che se lo meriti. Non l’ho perdonato perché non si può perdonare una persona che ha fatto quelle cose a così tante donne. Penso che sia nel posto dove merita di stare”.

Le parole di Judi Dench su Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, 68 anni, sta attualmente scontando una condanna a 23 anni di carcere per stupro di terzo grado e violenza sessuale di primo grado a seguito del un caso giudiziario di alto profilo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso lo scorso anno tra rivelazioni e colpi di scena. L’ultima ha parlare di lui in queste ore è stata l’attrice Premio Oscar Judi Dench che al Guardian ha raccontato della sua esperienza con Weinstein ammettendo di essere stata fortunata a non aver conosciuto l’altro suo lato e che con lei è sempre stato “affascinante”: ‘Non ho mai sperimentato Harvey in un modo diverso da quello. Non sapevo assolutamente nulla di spiacevole su di lui e non avevo avvertito niente. Quindi ovviamente posso giudicarlo. Ma non ho mai sperimentato quell’altro lato di lui per fortuna”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA