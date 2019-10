Hasnaa Machaar/ Sarà lei la vincitrice di Bake Off Italia 2019? Per il pubblico sì

Tra i concorrenti di Bake Off Italia quest’anno spunta la marocchina Hasnaa Machaar, originaria appunto di Casablanca, ma residente da molto tempo in Campania. Per molti è proprio lei la papabile vincitrice dell’edizione, visto il talento dimostrato puntata dopo puntata. Della ventinovenne Hasnaa ci è noto che lavora come operaia in una fabbrica ed è mamma di una bimba alla quale dedica tutte le attenzioni possibili, infatti nel programma la nomina spesso; ed è anche per questo, per la sua bimba e per garantirle un futuro migliore, che Hasnaa si è buttata in questa avventura. In un’intervista lei stessa racconta della sua situazione, è divorziata ed è una super mamma, infatti da quando la piccolina è nata, quattro anni fa, la sua vita è cambiata in meglio. Hasnaa è impegnata anche nel sociale, infatti ha creato un’associazione, insieme ad alcuni amici, per i giovani stranieri nati e cresciuti in Italia, affinchè non ci siano differenze di razza. Ha iniziato a fare dolci per i suoi amici da quando ha fatto il primo per sua figlia, che è piaciuto davvero tanto e l’ha portata ad avere una vera e propria passione per la pasticceria; è pronta a mostrare a se stessa, alla sua bimba e a chi la guarda, di che pasta è fatta, e che può farcela ad arrivare lontano. Hasnaa è presente nei social con il suo profilo Instagram dove posta eventi e cose della sua vita privata e pubblica, ma soprattutto sfoggia ancora una volta la sua passione per la pasticceria.

Hasnaa Machaar, Bake Off Italia 2019: l’ultima puntata

Nella scorsa puntata di Bake Off Italia 2019 Hasnaa Machaar non è particolarmente felice della sfida in notturna, infatti ripete “la notte è fatta per dormire!” ma si impegna ugualmente nei suoi Donuts al pistacchio con crema di fragole, Donuts al cacao con crema di pistacchi e Donuts al limone, mango e cioccolato bianco. Scherza anche con i giudici pensando alle notti in cui la sua bimba si sveglia e va a dormire vicino a lei e Knam con dolcezza manda un messaggio guardando la telecamera proprio per dire alla piccola di lasciare dormire la mamma. Nonostante ci siano delle imperfezioni riesce a convincere i giudici, Damiano Carrara non è contento ma Hasnaa viene promossa ugualmente dagli altri. Stanchi e disperati per le prove tecniche i pasticceri si ritrovano davanti alla ricetta del pizzaiolo Gabriele Bonci da seguire alla lettera. Tutti i giudici le fanno i complimenti per la focaccia anche se la maionese non si vede nè si sente, infatti come i suoi compagni d’avventure, anche Hasnaa ha avuto difficoltà con questa preparazione, in ogni caso si classifica quarta. Quando è ora della sfida al buio compare la sua amica, che però in cucina è negata a quanto pare; vogliono presentare una Naked Cake al cacao con crema al mascarpone, mousse ai mirtilli, alle more e ai lamponi. Il risultato non è dei migliori forse perchè hanno fatto troppe preparazioni in poco tempo e infatti i giudici non sono per niente contenti sostenendo inoltre che non fosse una torta degna di lei e di quelle viste fino a quel momento.

