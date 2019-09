Bake Off Italia 2019/ Diretta, eliminati e ospiti: arriva il maestro Gabriele Bonci

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA BAKE OFF ITALIA

Venerdì 13 settembre, in prima serata su Real Time, Benedetta Parodi conduce la terza puntata di Bake Off Italia 2019. La sfida più dolce della televisione italiana è ormai entrata nel vivo. Nella scorsa puntata, ad abbandonare il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nuova location del programma, è stato Roberto Landriscina, tecnico elettronico 59enne di Cinisello Balsamo, nel Milanese. A conquistare, invece, la fiducia dei giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara è stata Hasnaa che ha portato a casa il primo grembiule blu della nuova edizione. Questa sera, invece, a sfidare le proprie capacità creative cercando di realizzare dolci perfetti sia dal punto di vista tecnico che artistico saranno: Riccardo Pagni, Alice Mancin, Rong Hao Wu, Martina Russo, Antonio Bonanno, Hasnaa Machaar, Martina Botticelli, Olena Romaniuk, Daniele Baga, Sara Gandini, Giusy Scalia, Cecilia Pongetti, Mariangela Plebani, Rosario Cucco e Antonino Orfanò.

BAKE OFF ITALIA 2019: LE PROVE

Sono tre le prove che i concorrenti di Bake Off Italia 2019 devono affrontare in ogni puntata. Nella prova creativa, gli aspiranti pasticceri hanno modo di sfoggiare la propria vena creativa e artistica realizzando anche dolci tradizionali, ma rivisitati. Nella prova tecnica, invece, devono realizzare un dolce assolutamente perfetto seguendo le indicazioni della ricetta originale. Infine, la novità della stagione è la prova a sorpresa. La scorsa settimana, a deciderla, è stata Clelia D’Onofrio che ha chiesto ai concorrenti torre dolce, tipo quella del gioco Jenga. Quale sarà, invece, la prova a sorpresa di questa settimana? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata anche se il promo del terzo appuntamento di Bake Off Italia 2019 ha anticipato che i concorrenti “metteranno le mani in pasta”.

BAKE OFF ITALIA 2019: OSPITE GABRIELE BONCI

Nella terza puntata di Bake Off Italia 2019, i pasticceri amatoriali saranno alle prese con la pasta lievitata. Nel tendone più famoso della televisione italiana, infatti, arriverà il maestro della pasta lievitata ovvero Gabriele Bonci, volto di Pizza Hero – la sfida dei forni. Famosissimo a Roma, sta conquistando il pubblico italiano con il suo accento romano e con la sua passione per il lievito madre. “Se non metto le mani in pasta una volta al giorno – dice Bonci – me sento male! Non faccio il pane e la pizza solo perchè so farle, li faccio solo perchè non so smettere… E se una cosa devi farla per forza, tanto vale farla bene”. Questa sera, metterà sotto esame tutti i concorrenti di Bake off. Riusciranno a superare la difficile prova?



