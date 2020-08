Hateboer lascia l’Atalanta/ Calciomercato, “Voglio nuove sfide”

L’avventura di Hans Hateboer all’Atalanta è arrivata alla fine, a farlo capire è stato lo stesso terzino. A Voetbal International infatti questi ha specificato: “Penso che per me sarebbe molto interessante provare a giocare in un nuovo campionato. Credo di aver raggiunto il massimo con l’Atalanta”. Dopo la conquista per il secondo anno di fila della qualificazione in Champions League e l’eliminazione ai quarti di finale il calciatore è pronto a vivere una nuova avventura, cercando l’approdo in un club più prestigioso. Le voci di calciomercato attorno a lui sono attive ormai da mesi, vedremo quale sarà la sua decisione e quella della società che prima di cederlo dovrà pensare a rimpiazzarlo.

Hateboer lascia l’Atalanta, dove andrà a giocare?

Dove giocherà Hateboer dopo aver lasciato l’Atalanta? Il terzino ha ribadito: “Ho 26 anni e la carriera da calciatore professionista è limitata. Questo è il momento giusto per lasciare”. Non dimentica però la Dea: “Qui ho trascorso anni fantastici in un’atmosfera unica. La scelta è personale perché voglio continuare a mettermi alla prova”. Il calciatore olandese fu acquistato nel 2017 dal Groningen e ha specificato la sua volontà di andare a giocare in un altro campionato. Probabile dunque che per lui ci sia una proposta per andare in Premier League o Liga i due campionati più importanti e affascinanti. Non si può però escludere la possibilità di un ritorno vicino a casa in Bundesliga oppure in Ligue 1.



