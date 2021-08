Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni episodio oggi 16 agosto: l’omicidio di Khomsiri

Hawaii Five-0 10, anticipazioni episodio oggi, 16 agosto

Schiavi d’amore è il titolo del nuovo episodio di Hawaii Five-0 10 in onda oggi, 16 agosto, su Rai2. La serie tv torna in onda con un singolo episodio ad un passo dal finale di stagione in onda il mese prossimo portando il pubblico alla giornata di San Valentino mentre Tani e Noelani sono ostaggi nelle mani dei rapinatori entrati nel minimarket in cui stavano facendo un po’ di spesa. La squadra dei Five-0 si trova ad indagare sull’omicidio di un diplomatico thailandese. Sarà la moglie a confessare l’omicidio, ma siamo sicuri che sia vero o il vero assassino è un altro e allora perché coprirlo? L’episodio prenderà il via con Adam che chiede di parlare con Lou per chiarire le cose in merito a quello che ha fatto con Siobhan ma non è così semplice.

Hawaii Five-0 10, il caso di Lorena e dell’omicidio di Khomsiri

Le complicazioni personali tra i ragazzi del team di Hawaii Five-0 10 non sono le uniche cose al centro della serie anche perché entrambi sono stati poi chiamati sulla scena di un nuovo crimine. Dopo che McGarrett e Danny hanno ricevuto una chiamata dal Segretario di Stato, i due si recheranno al Palazzo del Governatore per conoscere i dettagli di di un omicidio: Lorena Massey ha ucciso suo marito Prin Khomsiri, un membro di alto rango del consolato thailandese. Questo significa che il governo degli Stati Uniti ha bisogno di gestire questo caso con i guanti con la consapevolezza che c’era di più nella storia di quello che Lorena stava raccontando loro.

La donna spiegherà a Danny e McGarrett che suo marito era violento e che era stato così cattivo l’ultima volta che l’aveva mandata in ospedale e che una volta a casa lui, come sempre, ha giurato che non le avrebbe mai più fatto del male ma lei lo ha colpito fino alla morte.

