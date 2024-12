Il Natale è ormai alle porte e c’è già chi ha tutto programmato per trascorrere al meglio le festività. Come accade di consueto, anche gli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo – in particolare della tv – si concedono un periodo di pausa e con essi buona parte delle trasmissioni e degli appuntamenti più seguiti e attesi della stagione. Come riporta DavideMaggio, proprio nel periodo delle festività natalizie non andrà in onda una delle fiction più seguite sulle reti Mediaset: Endless Love.

Ma perchè Endless Love non va in onda durante le festività natalizie? Il motivo è strettamente legato al periodo e con la consuetudine di mettere ‘in pausa’ anche trasmissioni e fiction di spicco. Dal 23 dicembre 2024, dunque, la serie tv turca va in vacanza e lascia spazio ad altri appuntamenti in linea con il periodo. Ma quando torna Endless Love dopo la pausa per le festività natalizie?

Endless Love, quando torna in onda la fiction dopo la pausa per le festività natalizie?

Stando a quanto riporta DavideMaggio, Endless Love torna in onda a partire da sabato 28 dicembre per andare poi incontro ad una ulteriore pausa in vista dell’Epifania. Tutto tornerà nella norma a partire dal lunedì successivo. La pausa natalizia di Endless Love mette dunque a distanza di sicurezza il finale di stagione, ormai sempre più imminente; per i fan sarà dunque una sorta di bicchiere mezzo pieno l’idea di poter allungare i tempi rispetto alla conclusione del dezi turco che tanto sta appassionando.

Vediamo dunque, al netto delle festività natalizie e considerato quando non va in onda Endless Love, quali sono gli unici appuntamenti previsti nel suddetto periodo. Niente prima serata e appuntamento giornaliero: il dezi turco avrà spazio unicamente nel fine settimana e dunque i prossimi 28-29 dicembre e 4-5 gennaio 2024 per poi tornare alla normalità dopo l’Epifania.