Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni oggi 23 agosto 2021: Steve e Danny, le cose si complicano…

Da oggi Hawaii Five 0 10 raddoppia su Rai2. L’appuntamento è fissato per le 21.20 circa di oggi, 23 agosto, con ben due episodi dal titolo Schiavi d’amore e il manoscritto in cui non mancheranno i casi del giorno ma nemmeno gli intrecci personali tra i protagonisti. Il pubblico sarà lanciato nel bel mezzo di un movimentato giorno di San Valentino quando arriva sulla scrivania del nostro team un bel caso di omicidio da risolvere. A finire sotto la lente è la morte di un diplomatico tailandese mentre l’assassina potrebbe essere la moglie. Proprio la signora Massey confessa subito l’omicidio ma il caso è delicato e si rischia davvero di commettere errori di giudizio specie quando Danny si dice subito certo che la donna sia innocente e così quado scopre che sta per essere deportata in Thailandia, prova a fermare tutto. Nel frattempo Tani e Noelani finiscono nelle mani di un rapinatore durante una rapina, come finirà?

Hawaii Five-0 10, Steve e Danny incontrano un vecchio amico e le cose si complicano

Prende il via da qui la serata in compagnia di Hawaii Five-0 10 e intorno alle 22.30 circa andrà in scena il secondo episodio in cui sentiremo parlare di libri e di casi da risolvere, specie quando le due cose si intrecceranno. Quando Steve e Danny incontrano un vecchio amico, Harry Langford, alla Fiera Letteraria, scoprono che l’ex agente ha scritto un libro ma che proprio questo ha ispirato un delitto. Lo scrittore ha pensato bene di pagare un attore per impersonarlo ed è proprio quest’ultimo che viene catturato con la speranza di ottenere del denaro. A complicare le cose ci penseranno alcuni omicidi basati sulla storia raccontata in un romanzo giallo, cosa succederà a quel punto? Il finale della serie si avvicina e non mancheranno altri colpi di scena questa sera.

