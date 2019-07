HAWAII FIVE 0 8/ Anticipazioni 8 luglio 2019: il ritorno di Adam senza Kono

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 8 luglio 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Incidenti” e “Identità nascoste“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: due ragazzi vengono uccisi da un finto agente che li ha fermati con la scusa di controllare i loro documenti. Intanto, Danny (Scott Caan) mette in guardia McGarrett (Alex O’Loughlin) sul rischio dell’ansia e la squadra organizza un intervento per spingerlo a chiedere un aiuto. La squadra indaga poi al duplice omicidio, risalendo ad un agente morto tempo prima e finito in prigione in precedenza per alcuni illeciti. In quel momento, il finto agente si introduce a casa di un uomo e lo manda all’ospedale con diverse fratture. Il testimone riferisce poi a McGarrett e Danny che l’aggressore ha cambiato personalità in pochi istanti prima di attaccarlo. Si scopre così che il responsabile è Oliver Mathus (Michael Weston), il figlio del poliziotto corrotto, mentre le vittime uccise erano collegate ad un caso di 30 anni prima. McGarrett decide di assoldare Alicia Brown (Claire Forlani) come consulente per il difficile caso, mentre Danny cerca di fare tesoro dei consigli della consulente per lo stress destinata al capo. In base alle vecchie sedute, la Brown individua in Oliver sette diverse personalità, fra cui un uomo autoritario ed un bambino di pochi anni, il figlio della prima personalità. Quando Oliver si barrica in casa e minaccia di uccidersi, Alicia decide di sfruttare un vestito della madre per far emergere la personalità infantile.

Danny scopre che Junior (Beulah Koale) sta vivendo a casa di Steve, che ha scelto di tirarlo fuori da una situazione precaria. Intanto, McGarrett sta trascorrendo del tempo con Alicia e scopre che ha mentito sull’aggressione della Grey. Le ha sparato senza che fosse armata, per evitare che continuasse a perseguitarla. La Brown però vuole confessare tutto e per questo gli chiede di prendersi cura della figlia, nel caso in cui finisse in prigione. Grover (Chi McBride) invece raggiunge il carcere per parlare con Wake (James Frain): ad un passo dalla condanna a morte, afferma di avere delle prove contro Maxwell che possano incastrarlo per il delitto della moglie di Lou. Danny e Tani (Meaghan Rath) indagano poi sul delitto di un uomo avvenuto nei boschi. Subito dopo vengono informati di un nuovo omicidio: in base agli elementi, Tani individua alcune connessioni con il folklore hawaiano. Mentre Wake chiede a Grover di sospendere la sua condanna per avere delle informazioni, McGarrett decide di fermare il processo della Brown per farsi aiutare nel caso. Si scopre così che Marissa Walker (Michele Carroll), una donna stuprata quando era una ragazzina, potrebbe essere la responsabile. Grover invece riceve solo una mappa da Wake, poco prima che venga giustiziato.

HAWAII FIVE 0 8, ANTICIPAZIONI DELL’8 LUGLIO 2019

EPISODIO 7, “INCIDENTI” – Adam ritorna in città e viene subito coinvolto nel primo caso dopo la sua assenza. Junior informa infatti McGarrett che una banca sta per essere rapinata, ma i tre ladri riescono ad entrare ed uscire indisturbati grazie ad un tunnel. La squadra si lancia in una caccia senza fine per catturarli, mentre Tani si ritrova a proteggere il fratello dell’Antidroga, che lo ha sorpreso durante un blitz. Per Adam invece sarà difficile riuscire a digerire l’assenza di Kono nella loro vecchia casa.

EPISODIO 8, “IDENTITÀ NASCOSTE” – Mentre si trova a bordo di un aereo, uno stuntman perde la vita. Il caso coinvolge la squadra, anche se McGarrett ed i suoi uomini avranno vita difficile a causa delle azioni della NTSB. L’agenzia infatti non vuole che gli agenti accedano alle prove, fatto che insospettisce ancora di più Steve e gli altri. Solo la soluzione del caso porterà a dei risultati concreti, oltre alla scoperta che in realtà lo stuntman travolto nell’incidente in volo è morto diversi anni prima. Chi è quindi l’uomo che aveva assunto la sua identità?



© RIPRODUZIONE RISERVATA