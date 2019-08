HAWAII FIVE 0 8/ Su Rai 2 anticipazioni 12 agosto: il padre di Adam aveva un segreto?

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 12 agosto 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno il 17° e il 18°, dal titolo “Attacco chimico” e “Mettersi in gioco“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: McGarrett (Alex O’Loughlin) accetta di rivolgersi allo zio di Danny (Scott Caan), Vito (Vincent Pastore), perché li aiuti con il progetto di ristorante. Poco dopo, la squadra convoca il capo per un nuovo caso: è stato ritrovato il cadavere di un investigatore privato che stava indagando sulla scomparsa di Micah Kalani, ormai assente da due anni. Intanto, Adam (Ian Anthony Dale) ruba l’auto di Hideki (Aaron Yoo) per fare una modifica e permettere a Jessie (Christine Ko) di ottenere il suo perdono, dopo aver installato un sistema per le intercettazioni. I Kalani invece riferiscono a Steve che il figlio era cambiato e che è sparito con una grossa somma. Nel frattempo, Vito viene ritrovato ammanettato nella sua camera da albergo dopo essere stato derubato dei soldi di McGarrett. Quest’ultimo invece scopre che il capo di una setta, Visha Kundahara (Dan Buran), ha ucciso Mikah. Mentre Vito viene salvato da Kamekona (Taylor Wily), Adam impedisce che Hideki scopra il bluff e faccia del male a Jessie. Poco dopo verò viene catturato e rinchiuso in un container nella foresta.

Junior (Beulah Koale) e Tani (Meaghan Rath) si fingono marito e coppia per indagare sulla morte del Preside di una scuola privata. Intanto, Hideki svela ad Adam di sapere che Michelle gli ha consegnato dei soldi prima di morire. Anche se Adam nega tutto, crea una trappola con Jessie per accompagnare Hideki al rifugio in cui si trovano i soldi. La squadra invece scopre che il Preside è scomparso prima di richiedere il licenziamento della Meech (Robyn Lively), responsabile per le iscrizioni. Nel frattempo, Vito corrompe un burocrate perché emetta la licenza per gli alcolici per il ristorante. Dopo aver ritrovato il corpo del Preside, la squadra arresta Jared Barton (Robert William Campbell) mentre sta fuggendo con diversi milioni. Il costruttore confessa, ma chiede anche che la sua famiglia venga protetta visto che lavora per un cartello venezuelano. Moglie e figlia però vengono rapite poco dopo. Una volta salvate, McGarrett rivela a Barton di sapere che vuole dichiararsi colpevole per proteggere la moglie. Nella foresta, Adam crea un accordo con Hideki, rivelandogli alcuni dettagli dell’uomo che in passato è stato coperto dal padre per via di un omicidio. Convince poi a McGarrett di lasciarlo ancora a capo della task force per scoprire l’identità del capo di Hideki.

HAWAII FIVE 0 8, ANTICIPAZIONI DEL 12 AGOSTO 2019

EPISODIO 17, “ATTACCO CHIMICO” – Adam e Jessie vanno di nuovo sotto copertura per indagare su un caso di possibile terrorismo. Adam infatti si preoccupa di prelevare un forte quantitativo di cloro che potrebbe servire come arma di distruzione di massa. In seguito però si scopre che due delle taniche che contengono il gas letale mancano all’appello. La squadra teme quindi che l’attacco sia imminente e McGarrett e gli altri devono lavorare sodo per scoprire in quale punto dell’isola possa essere stato nascosto il gas. Nel frattempo, Adam ha modo di parlare ancora una volta con Jessie e discutere con lei riguardo ai suoi veri lavori, soprattutto in seguito al problema precedente legato a Hideki.

EPISODIO 18, “METTERSI IN GIOCO” – Adam finisce di nuovo nei guai e questa volta sono dei federali ad avere dei forti sospetti nei suoi confronti. La Polizia infatti lo ha fatto fuori e poco dopo l’FBI ha trovato nel bagagliao della sua auto il cadavere di uno sconosciuto. Adam viene arrestato, ma la Five 0 farà di tutto per ottenere le prove sulla sua innocenza. Nel frattempo, Junior e Tani hanno ancora bisogno di fare la ronda in quanto nuove reclute. Danny invece incontra la moglie dell’uomo che gli ha sparato, mentre Adam scopre una verità scottante sulla sua famiglia: ha una sorellastra.



