Hawaii Five-0 8 / Anticipazioni del 15 luglio 2019: doppio attacco a McGarrett!

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 15 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi della serie Hawaii Five 0 8 in prima tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Morte in mare” e “Il futuro è nel passato“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Adam (Ian Anthony Dale) ritorna in città e non riesce ad accettare che Kono (Grace Park) non lo abbia seguito. Intanto, Junior (Beulah Koale) viene insospettito da quattro uomini che poco dopo rapineranno una banca. Dopo aver prelevato il fratello, Tani (Meaghan Rath) viene convocata da Grover (Chi McBride) riguardo al raid della Polizia da cui lo ha salvato. I rapinatori invece sfruttano un passaggio per accedere ai sotterranei e McGarrett (Alex O’Loughlin) li segue prima dell’arrivo dei rinforzi. A causa del buio, Steve ferisce gravemente un poliziotto che muore poco dopo in ospedale. Mentre McGarrett è disperato a causa delle proprie azioni, il resto della squadra interroga uno dei commessi della banca e scopre che è un complice interno dei rapinatori. Si scopre così l’identità del poliziotto morto: si tratta in realtà di uno dei criminali, che hanno indossato la divisa per fuggire senza essere notati. Grazie ad un blitz, uno dei finti agenti viene fermato prima che possa fuggire. Il rapinatore killer inoltre è legato ad un vecchio caso della squadra.

McGarrett partecipa ad una gara in volo per indagare su un incidente accaduto ad uno dei piloti, ma perde il controllo del mezzo e rischia di finire in acqua. Un giorno e mezzo prima, la squadra riceve l’incarico di indagare sulla morte di un pilota. Intanto, Junior confida a Tani di aver avuto un nuovo scontro con il padre. Si scopre poi che uno dei tecnici non ha notato un malfunzionamento dell’aereo, ma l’NTSB impedisce alla squadra di indagare e cerca di insabbiare il caso. Dopo aver violato alcune leggi, Tani fa trovare il trim del velivolo alla squadra. McGarrett e Danny parlano inoltre con un uomo con cui la vittima ha litigato tempo prima dell’incidente. Afferma di aver avuto una discussione con Sachs per via di una frode avvenuta anni prima. Grover però scopre che in realtà la vittima è un altro uomo, visto che Sachs è morto da sei anni. Il Comandante chiede quindi aiuto ai federali per avere delle conferme: secondo i suoi sospetti, alcuni membri del cartello potrebbero aver rapito una donna e suo figlio. Il caso è collegato alla famiglia di Guillermo visto che la vittima era un informatore che si era infiltrato nella sua organizzazione. Ricevute le informazioni, la squadra fa irruzione nella villa e libera la donna.

ANTICIPAZIONI DEL 15 LUGLIO 2019

EPISODIO 9, “MORTE IN MARE” – La Five 0 indaga su una donna, ritrovata a mare aperto priva di conoscenza. McGarrett ed il resto della squadra scoprono che è collegata ad uno yacht abbandonato in mare: a bordo del mezzo vengono ritrovati undici cadaveri. Steve sospetta che siano stati uccisi con un’arma mortale e teme che sia lui che il resto del team possano essere in pericolo. I suoi sospetti diventano reali quando si scopre che tutta la squadra è stata infettata. Intanto, Adam si unisce a Grover e Jerry e lotta contro il tempo per ritrovare i responsabili ed ottenere un antidoto entro 8 ore.

EPISODIO 10, “IL FUTURO E’ NEL PASSATO” – La squadra è in ospedale e sta per riprendersi mentre si trova in quarantena. Danny però viene colpito ed il resto del gruppo scopre di non poter lasciare la stanza per via di un esplosivo piazzato sulla porta. Steve è costretto ad intervenire per salvare Danny, mentre gli artificieri riescono ad irrompere nella camera e trarre tutti in salvo. Mentre si trova privo di conoscenza, Danny sogna che Grace sposi Will Grove, mentre Charlie diventa un poliziotto e Adam e Kono hanno un figlio. Inoltre Tani è il nuovo Capitano ed è sposata con Junior.



