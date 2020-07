Hawaii Five 0 9/ Anticipazioni 16 luglio: in lotta contro il tempo

HAWAII FIVE 0 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, giovedì 16 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 19°, dal titolo “Artisti di strada“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Danny (Scott Caan) coinvolge McGarrett (Alex O’Loughlin) in una missione particolare: l’ex suocera ha bisogno di loro come guardie del corpo. Danny è teso: Amanda (Joan Collins) lo ha sempre trattato con sufficienza. Intanto, il resto della squadra si occupa della morte di un ragazzo, investito da un camion mentre si trovava in stato confusionale. Le analisi del medico legale confermano che la vittima assumeva abitualmente degli steroidi e che nel suo sangue è presente anche un farmaco letale. Grover (Chi McBride) e Adam (Ian Anthony Dale) scoprono poi che la vittima, Brad, aveva iniziato ad assumere steroidi per via di un incidente sul campo da baseball. A casa di Brad, Junior (Beulah Koale) e Tani (Meaghan Rath) trovano diverse sacche di sangue nel frigorifero e tante boccette vuote di steroidi. Durante il tragitto in auto, Amanda si comporta in modo amabile solo con McGarrett, suscitando la gelosia di Danny. Al Quartier Generale, Adam e Grover scoprono che Brad frequentava da tempo una palestra di fitness. Il sospetto è che chi gli ha venduto il farmaco sbagliato si aggiri nello stesso posto. Tani e Junior vanno quindi in missione sotto copertura per controllare la palestra da vicino. Dopo diverse ore, Junior riceve qualche informazione su Derek (Brett Zimmerman), che si offre di dargli degli steoridi.

Alla presentazione del libro, Danny confessa a McGarrett di aver chiesto la mano della sua ex moglie ad Amanda in passato e di aver ricevuto un rifiuto. Junior invece viene preso di mira da Derek e da alcuni suoi amici, che temono un intervento della Polizia. Il loro tentativo di aggressione però va a vuoto e Derek viene arrestato. Jerry (Jeorge Garcia) scopre poi che Brad ha ricevuto un passpartout alcuni giorni prima della sua morte e di aver prelevato alcune boccette dagli spogliatoi della palestra. Ottenuto il nome di Paceo come colpevole, la squadra scopre che è già morto per infarto durante uno scontro con la Polizia. L’analisi della scena del crimine dimostra però che Paceo era il vero bersaglio del killer e che acquistava sacche di sangue. La pista porta poi a una clinica che vanta l’uso di terapie generative per fermare i segni del tempo. Prima di poter catturare Verner, Tani viene aggredita dal medico, che le inietta una dose letale di steroidi. Adam e Junior riescono a salvarla all’ultimo momento, nonostante l’arresto cardiaco. Amanda invece decide di parlare con Danny a cuore aperto: ammette di averlo odiato all’inizio del suo rapporto con la figlia, perchè le ricordava le sue origini. Gli chiede inoltre di non far soffrire Rachel ancora una volta.

HAWAII FIVE 0 9 ANTICIPAZIONI DEL 16 LUGLIO 2020

EPISODIO 19, “ARTISTI DI STRADA” – La squadra indaga sull’omicidio di un lavavetri, caduto a causa del cedimento della piattaforma di sicurezza. In seguito si scopre che in realtà lavorava per una società fantasma e che potrebbe aver preso di mira il palazzo solo per rubare qualcosa. La vittima viene identificata come James Cooper e si scopre che aveva avuto una lite prima di morire. L’assassino infatti aveva cercato di ucciderlo con la pistola, poi aveva tagliato l’impianto ed era rimasto per qualche momento per assicurarsi di ucciderlo. Sulla scena del crimine viene trovata inoltre una terza serie di impronte: secondo la squadra potrebbero essere della compagna di James, fuggita durante lo scontro. Questo vuol dire che il killer potrebbe prenderla di mira.



© RIPRODUZIONE RISERVATA